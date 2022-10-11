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ПВО и не только. Зеленский назвал лидерам G7 неотложные потребности Украины

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Украина, Вторник 11 октября 2022 17:27
ПВО и не только. Зеленский назвал лидерам G7 неотложные потребности Украины Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украине уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Также Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на совещании G7.

"Важно, чтобы мы имели достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО. Завтра на "Рамштайне" я бы хотел, чтобы наши министры обороны обсудили это. Господин президент Франции, господин премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - сказал он.

Зеленский также обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, премьер-министру Британии Лиз Трасс, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Японии Фумио Кисиде с просьбой финансовой поддержки для создания воздушного щита для Украины.

"Госпожа премьер Трасс, господин премьер Трюдо, господин премьер Кисида, господин президент Мишель и уважаемая Урсула, я прошу вас усилить общие усилия, чтобы помочь финансово создать воздушный щит для Украины", - добавил глава государства.

Как сообщалось, 11 октября началось срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7). В ней принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

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