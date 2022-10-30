ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО, - СМИ

Новина українською →
Италия, Воскресенье 30 октября 2022 18:02
Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО, - СМИ Фото: Италия и Франция могут передать Украине системы SAMP-T (defense.gouv.fr)
Автор: Антон Малиновский

Италия планирует совместно с Францией передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итальянское издание La Repubblica .

Как пишет издание, SAMP-T может войти в шестой пакет военной помощи Украине, который правительство Италии должно утвердить в середине ноября. В издании, однако, отмечают, что намерения передать такое вооружение Украине могут столкнуться с политическими конфликтами в правлении.

Если же решение о поставках SAMP-T будет принято, то Италия передаст радары, а Франция - пусковые установки. Отмечается, что этот ЗРК - самая совершенная европейская система ПВО, способная поражать самолеты, беспилотники и ракеты. Издание пишет, что одна такая батарея способна закрыть небо над целым мегаполисом. Пока таких систем очень мало - 10 находятся на вооружении Франции и еще 5 - в Италии.

Кроме того, Италия может передать Украине свои сухопутные зенитные ракетные комплексы Spada/Aspide, выведенные из эксплуатации, но все еще способные сбивать самолеты и беспилотники.

Отметим, что Владимир Зеленский призвал Италию и Францию как можно быстрее предоставить именно систему SAMP-T.

Одна из последних публично известных поставок ПВО Украине - это передача системы IRIS-T от Германии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта установка спасла много жизней, особенно в Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война России против Украины
NEWS
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год