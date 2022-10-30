Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО, - СМИ

Как пишет издание, SAMP-T может войти в шестой пакет военной помощи Украине, который правительство Италии должно утвердить в середине ноября. В издании, однако, отмечают, что намерения передать такое вооружение Украине могут столкнуться с политическими конфликтами в правлении.

Если же решение о поставках SAMP-T будет принято, то Италия передаст радары, а Франция - пусковые установки. Отмечается, что этот ЗРК - самая совершенная европейская система ПВО, способная поражать самолеты, беспилотники и ракеты. Издание пишет, что одна такая батарея способна закрыть небо над целым мегаполисом. Пока таких систем очень мало - 10 находятся на вооружении Франции и еще 5 - в Италии.

Кроме того, Италия может передать Украине свои сухопутные зенитные ракетные комплексы Spada/Aspide, выведенные из эксплуатации, но все еще способные сбивать самолеты и беспилотники.