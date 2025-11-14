ua en ru
Алиев осудил удар РФ, в результате которого пострадало посольство Азербайджана

Пятница 14 ноября 2025 14:27
Алиев осудил удар РФ, в результате которого пострадало посольство Азербайджана Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил российский ночной удар по Украине, в результате которого пострадало посольство Азербайджана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с азербайджанским коллегой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Спасибо за поддержку и сочувствие нашим людям", - сообщил он.

Зеленский отметил, что российские захватчики применили этой ночью против украинцев сотни дронов, ракеты, в том числе и баллистику.

"К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и посольство Азербайджана. Господин президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не впервые россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном", - отметил украинский лидер.

Кроме того, президенты двух государств обсудили двусторонние отношения и развитие партнерства.

"Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать", - добавил Зеленский.

Массированная атака РФ в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские войска провели массированную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Украины, применив ударные дроны и различные виды ракет, среди которых "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и "Искандер".

В результате удара получили повреждения десятки жилых домов и гражданские объекты.

В целом враг задействовал 449 целей: 19 ракет (13 из них баллистические) и 430 беспилотников различных моделей, среди которых около 300 "Шахедов". В Киеве дроны и ракеты попали в девять районов, спасатели работали почти по всей столице. По предварительным данным, в Киеве пострадали более 35 человек, еще шестеро - погибли.

Кроме того, во время российской атаки обломки повредили здание посольства Азербайджана. Предварительно известно, что дипломатическое ведомство пострадало из-за обломков ракеты типа "Искандер", которые упали на территорию учреждения.

Под огнем оказались также Киевская, Харьковская и Одесская области. Для атаки на Сумскую область применили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В Одесской области пострадал объект энергетики, а в Кировоградской области из-за повреждения линий электропередач произошло масштабное обесточивание.

Больше фото с мест ударов в Киеве можно посмотреть в фоторепортаже РБК-Украина.

