Алієв засудив удар РФ, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив російський нічний удар по Україні, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з азербайджанським колегою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати", - додав Зеленський.

Окрім того, президенти двох держав обговорили двосторонні відносини й розвиток партнерства.

"На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й посольство Азербайджану. Пан президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном", - зазначив український лідер.

Зеленський зазначив, що російські загарбники застосували цієї ночі проти українців сотні дронів, ракети, зокрема й балістику.

"Говорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Дякую за підтримку та співчуття нашим людям", - повідомив він.

Масована атака РФ в ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада російські війська провели масовану комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України, застосувавши ударні дрони та різні види ракет, серед яких "Циркон", "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер".

У результаті удару зазнали пошкоджень десятки житлових будинків та цивільні об’єкти.

Загалом ворог задіяв 449 цілей: 19 ракет (13 із них балістичні) і 430 безпілотників різних моделей, серед яких близько 300 "Шахедів". У Києві дрони та ракети влучили в дев’ять районів, рятувальники працювали майже по всій столиці. За попередніми даними, у Києві постраждали понад 35 людей, ще шестеро - загинули.

Окрім того, під час російської атаки уламки пошкодили будівлю посольства Азербайджану. Попередньо відомо, що дипломатичне відомство постраждало через уламки ракети типу "Іскандер", які впали на територію установи.

Під вогнем опинилися також Київська, Харківська та Одеська області. Для атаки на Сумщину застосували гіперзвукову ракету "Циркон".

В Одеській області постраждав об’єкт енергетики, а на Кіровоградщині через пошкодження ліній електропередач сталося масштабне знеструмлення.

Більше фото з місць ударів у Києві можна переглянути у фоторепортажі РБК-Україна.