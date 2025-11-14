Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки

Пожары в разных частях Киева, разрушенные этажи, спасены десятки людей - столица оправляется после массированной атаки РФ. Вражеская атака задела едва ли не каждый район города.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской по Киеву в ночь на 14 ноября.

После массированной атаки РФ в Киеве зафиксированы десятки пожаров и разрушений в разных районах столицы. Спасатели всю ночь доставали людей из задымленных квартир, тушили огонь в многоэтажках и ликвидировали последствия падения обломков.

Так, в Подольском районе было попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 человек.

Между тем в Святошинском районе было враждебное попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа.

Также спасатели потушили пламя в 22-этажном жилом доме. Там произошел пожар на уровне 19-го этажа.

РБК-Украина побывало на месте событий. На кадрах можно увидеть, что высотный дом получил серьезные повреждения.

Несколько его верхних этажей обгорели, часть фасада сорвана, выбитые окна тянутся вниз почти через всю секцию.

На нижних уровнях - следы ударной волны, повреждены балконы и потрескавшиеся стены.

Двор превратился в сплошное поле обломков. На земле лежат куски кирпича, битые стекла, части конструкций и элементы фасада. Подъезды и прилегающие территории засыпаны строительной крошкой.

Машины, стоявшие возле дома, изуродованы настолько, что некоторые из них трудно узнать. Одна легковушка сплющена ударом и завалена кирпичами с верхних этажей - крыша практически смята до сидений, кузов разорван, стекла выбиты. Другие машины повреждены.

Спасатели и коммунальные службы работают на месте.

Фото: повреждена многоэтажка в Святошинском районе столицы (РБК-Украина)

В то же время в Днепровском р-не ликвидировали возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек. По другому адресу был пожар на площади 30 "квадратов". Есть частичное разрушение в доме на 19 и 21 этажах.

Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 "квадратов"

В Дарницком районе города произошел пожар площадью на территории школы.

А в Деснянском районе возникло возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар уже локализовали. Во время тушения чрезвычайники спасли 9 человек, еще 50 - эвакуировали

По другому адресу горела многоэтажка на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, одного человека достали из-под завалов.

В Соломенском районе столицы горела крыша и пятый этаж жилого дома. Во время тушения спасли 20 человек.

Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на территории больницы. По другому адресу был пожар.

В Оболонском районе было вражеское попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 "квадратов". Одного человека спасли, пожар ликвидировали.

Всего на данный момент известно, что в результате ударов в Киеве, предварительно, 3 человека погибли, по меньшей мере 27 пострадали. Более 40 человек спасли подразделения ГСЧС.

Перебои с отоплением есть в Деснянском и части Подольского района.

По информации энергетиков, в столице сейчас действуют плановые графики отключений электроснабжения. Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, устранили. Перебоев с водоснабжением уже нет.