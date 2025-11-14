РФ атаковала Кировоградскую область: без света остались город и еще 16 населенных пунктов

В результате ночной комбинированной атаки в Кировоградской области были повреждены ЛЭП, без света осталось 16 населенных пунктов и частично Новоукраинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

Впоследствии глава Кировоградской ОГА сообщил, что электроснабжение населенных пунктов Новоукраинского района было восстановлено.

По его словам, бригады РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступили к восстановлению электроснабжения.

"В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе повреждена линия электропередач. Без света 16 населенных пунктов, и частично Новоукраинка", - отметил Райкович.

Удары РФ по энергетике

Российские войска в последние месяцы усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего в большинстве регионов вводятся графики отключений света.

Так, в Украине усилили отключения после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября с применением дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

Согласно сообщению "Центрэнерго", этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начинали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

В понедельник, 10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.