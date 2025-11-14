ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Кировоградскую область: без света остались город и еще 16 населенных пунктов

Пятница 14 ноября 2025 08:59
РФ атаковала Кировоградскую область: без света остались город и еще 16 населенных пунктов Фото: РФ ночью атаковала Кировоградскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ночной комбинированной атаки в Кировоградской области были повреждены ЛЭП, без света осталось 16 населенных пунктов и частично Новоукраинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе повреждена линия электропередач. Без света 16 населенных пунктов, и частично Новоукраинка", - отметил Райкович.

По его словам, бригады РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Впоследствии глава Кировоградской ОГА сообщил, что электроснабжение населенных пунктов Новоукраинского района было восстановлено.

Удары РФ по энергетике

Российские войска в последние месяцы усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего в большинстве регионов вводятся графики отключений света.

Так, в Украине усилили отключения после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября с применением дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

Согласно сообщению "Центрэнерго", этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начинали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

В понедельник, 10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.

