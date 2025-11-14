ua en ru
РФ ударила по энергетике: в трех областях значительные обесточивания

Пятница 14 ноября 2025 10:40
UA EN RU
РФ ударила по энергетике: в трех областях значительные обесточивания Фото: РФ ударила по энергетике, зафиксированы значительные обесточивания (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью нанесли ракетные и беспилотные удары по объектам энергетики. В результате обстрела есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"В конце прошлой и в начале уже текущих суток враг нанес ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. Как следствие - на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях", - отметили в "Укрэнерго".

Отмечается, что в каждой из пострадавших областей продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и заживить всех обесточенных потребителей.

Как действуют графики отключений

Кроме того, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины продолжают применяться меры ограничения потребления.

До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Потребление электроэнергии сокращается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 14 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 4,8% ниже, чем в это время в прошлый день - в четверг. Причина таких изменений - установление ясной погоды в большинстве областей.

Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 13 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в среду, 12 ноября.

"Учитывая последствия российских обстрелов, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Учитывая погодные условия, перенесите сегодня энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 11:00 до 13:00, или на ночное время", - добавили в "Укрэнерго".

Массированный обстрел Украины 14 ноября

Напомним, Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.

