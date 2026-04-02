СБУ запустила новую "горячую линию": как связаться
Служба безопасности Украины обновила контакты "горячей линии". Отныне позвонить в СБУ можно по короткому номеру 1516.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В СБУ отмечают, что сейчас российские спецслужбы активно пытаются завербовать украинцев для выполнения терактов, диверсий, поджогов и других противоправных действий.
Поэтому СБУ призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и немедленно сообщать о любой подозрительной активности на горячую линию.
В СБУ отмечают, что стоит обратиться по номеру 1516, если:
- вы имеете информацию о подготовке терактов, диверсий или других противоправных действий;
- к вам обращаются незнакомцы с предложениями о поджогах, переносе неизвестных предметов, слежке за людьми или транспортом и тому подобное;
- вы обнаружили подозрительные предметы или заметили подозрительных лиц;
- вам известно о ресурсах в интернете, которые враг использует для вербовки;
- имеете другую информацию о деятельности российских спецслужб и тому подобное.
"Все полученные данные тщательно проверяются. Конфиденциальность обращений гарантируется. Ваш звонок или сообщение могут спасти жизнь - как вашу, так и окружающих", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее украинские правоохранители установили личность сотрудника военной разведки Венгрии, который руководил агентурной сетью на Закарпатье.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила "двойного" агента России и Беларуси. Он шпионил в Силах беспилотных систем ВСУ.