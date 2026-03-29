Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал "Усть-Луга" в России

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, этой ночью дроны "Альфы" успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

В результате атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.

Это ключевой морской порт рф на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

Отмечается, что СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу для снижения финансовых и логистических возможностей врага.

"Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет рф средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", - подчеркнул в. и. о. председателя СБУ Евгений Хмара.