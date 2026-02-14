"Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей": видео ударов
Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что "Панцирь" - это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного комплекса составляет от 15 до 20 миллионов долларов.
Именно эти ЗРГК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.
В СББ отметили, что именно поэтому системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель - прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу.
Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов.
Общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных "Альфой" СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.
Операции "Альфы"
Напомним, недавно дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, который расположен в Республике Коми в 1750 километрах от украинской границы.
Также дроны "Альфы" поразили российский завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101.
Кроме того, Центр спецопераций "Альфа" СБУ стал лидером среди всех подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных вражеских дронов самолетного типа в 2025 году.