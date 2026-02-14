ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей": видео ударов

Суббота 14 февраля 2026 13:00
UA EN RU
"Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей": видео ударов Фото: "Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: "Альфа" СБУ побила рекорд по уничтожению дронов РФ: были "жирные" цели

Отмечается, что "Панцирь" - это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного комплекса составляет от 15 до 20 миллионов долларов.

Именно эти ЗРГК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.

В СББ отметили, что именно поэтому системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель - прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу.

Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов.

Общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных "Альфой" СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Операции "Альфы"

Напомним, недавно дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, который расположен в Республике Коми в 1750 километрах от украинской границы.

Также дроны "Альфы" поразили российский завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101.

Кроме того, Центр спецопераций "Альфа" СБУ стал лидером среди всех подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных вражеских дронов самолетного типа в 2025 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы