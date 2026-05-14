Работа не ради процесса: каких ІТ-специалистов ищет "Альфа" СБУ и что им предлагают
Украинских ІТ-специалистов приглашают присоединиться к элитному подразделению СБУ "Альфа". Причем об "идеальных кандидатах" - речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра специальных операций (ЦСО) "А" Службы безопасности Украины (более известного как "Альфа").
Каких ІТ-специалистов ищет "Альфа" СБУ
В "Альфа" СБУ сообщили, что продолжают набор ІТ-специалистов в свою команду.
Подчеркивается, что современная война давно ведется не только на земле, в воздухе или на море.
Сегодня она продолжается также и "в цифровом пространстве, сетях и аналитической работе" (где скорость обработки данных и технологическое преимущество напрямую влияют на результат спецопераций).
"Мы ищем не "идеальных кандидатов", - отметили в "Альфа" СБУ.
Уточняется, что ЦСО нужны люди, которые:
- имеют гражданский профессиональный опыт в этой сфере;
- хотят применять свои навыки там, где они действительно будут иметь значение для обороны страны.
К каким задачам должны быть готовы ІТ-специалисты
Среди задач, которые будут иметь ІТ-специалисты, в "Альфа" СБУ упомянули такие:
- написание софта для аналитики, БпЛА технологий и внутренних систем;
- поддержка систем управления и автоматизации процессов;
- работа с большими массивами данных и геоинформационными системами;
- обеспечение киберзащиты и цифровой безопасности подразделения.
Что предлагают украинцам в "Альфа" СБУ
ІТ-специалистам, которые захотят присоединиться к "Альфа" СБУ, предлагают:
- службу по контракту или мобилизации;
- качественную подготовку;
- современные технологии и лучшее снаряжение;
- поддержку командиров и побратимов с реальным боевым опытом.
"Здесь нет "офисной работы ради процесса". Каждый результат прямо влияет на эффективность всего спецподразделения", - констатировали в ЦСО.
Как присоединиться к "Альфа" СБУ
Для того, чтобы стать частью элитного подразделения СБУ "Альфа", необходимо заполнить анкету по соответствующей ссылке.
Узнать больше об отборе можно по номеру 4444 (звонки бесплатные).
Кроме того, другие вакансии в "Альфа" СБУ доступны на официальном сайте ЦСО.
Так, например, сейчас команда "Альфа" ищет также:
- специалистов по противодействию разведывательно-ударным комплексам противника;
- операторов разведывательно-ударного комплекса тактического уровня;
- операторов разведывательно-ударного комплекса оперативно-тактического и оперативного уровня;
- технических специалистов;
- медицинских специалистов;
- логистов;
- водителей-механиков;
- OSINT-специалистов;
- операторов ГБК;
- операторов наземных и надводных дронов и т.д.
