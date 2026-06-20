ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Генштаб показал фото последствий удара по Московскому НПЗ, завод парализован

18:05 20.06.2026 Сб
2 мин
Уникальное оборудование превратилось в пепел после налета дронов
aimg Сергей Козачук
Генштаб показал фото последствий удара по Московскому НПЗ, завод парализован Фото: Московский НПЗ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу в результате масштабной атаки украинских беспилотников. Точные удары привели к серьезным повреждениям технологического оборудования и резервуаров с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Последствия атаки и масштабные разрушения

Военные подтвердили точное поражение целей на территории предприятия, которое произошло во время массированных обстрелов российской инфраструктуры 18 июня и в ночь на 19 июня.

На обнародованных спутниковых снимках отчетливо видны последствия взрывов и пожара.

В результате атаки дронов на территории Московского НПЗ уничтожена комплексная установка по переработке нефти, а также три резервуара объемом по 10 тысяч кубических метров и один гигантский резервуар на 30 тысяч кубических метров.

Читайте также: В РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, - СМИ

Из-за этих повреждений завод полностью прекратил переработку нефти на неопределенный срок.

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Топливный кризис в РФ и удары по НПЗ

Напомним, Силы обороны Украины регулярно наносят точные удары по объектам российского топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим топливом оккупационные войска.

Утром 18 июня неизвестные дроны массово атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули масштабные пожары.

Впоследствии международные СМИ выяснили, что под ударом оказался важнейший объект предприятия - агентство Reuters сообщило, что атака повредила нефтеперерабатывающий блок Euro+, запущенный в рамках модернизации завода.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ и приостановили переработку нефти на неопределенный срок из-за критических повреждений четырех крупных резервуаров и технологических установок.

Систематическое уничтожение российских топливных объектов уже вызвало серьезные экономические последствия для страны-агрессора. Как сообщали СМИ, в РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, а операторы нефтебаз и их клиенты массово судятся из-за уничтоженных сотен тонн бензина и дизельного топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА Москва НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине Атака дронов
Новости
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering