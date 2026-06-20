Генштаб показал фото последствий удара по Московскому НПЗ, завод парализован
Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу в результате масштабной атаки украинских беспилотников. Точные удары привели к серьезным повреждениям технологического оборудования и резервуаров с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Последствия атаки и масштабные разрушения
Военные подтвердили точное поражение целей на территории предприятия, которое произошло во время массированных обстрелов российской инфраструктуры 18 июня и в ночь на 19 июня.
На обнародованных спутниковых снимках отчетливо видны последствия взрывов и пожара.
В результате атаки дронов на территории Московского НПЗ уничтожена комплексная установка по переработке нефти, а также три резервуара объемом по 10 тысяч кубических метров и один гигантский резервуар на 30 тысяч кубических метров.
Из-за этих повреждений завод полностью прекратил переработку нефти на неопределенный срок.
Топливный кризис в РФ и удары по НПЗ
Напомним, Силы обороны Украины регулярно наносят точные удары по объектам российского топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим топливом оккупационные войска.
Утром 18 июня неизвестные дроны массово атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули масштабные пожары.
Впоследствии международные СМИ выяснили, что под ударом оказался важнейший объект предприятия - агентство Reuters сообщило, что атака повредила нефтеперерабатывающий блок Euro+, запущенный в рамках модернизации завода.
Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ и приостановили переработку нефти на неопределенный срок из-за критических повреждений четырех крупных резервуаров и технологических установок.
Систематическое уничтожение российских топливных объектов уже вызвало серьезные экономические последствия для страны-агрессора. Как сообщали СМИ, в РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, а операторы нефтебаз и их клиенты массово судятся из-за уничтоженных сотен тонн бензина и дизельного топлива.