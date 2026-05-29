СБУ выбила "глаза" центру ФСБ, наводившему удары по Украине

18:03 29.05.2026 Пт
С этого пункта россияне наводили ракеты и дроны на украинскую территорию
aimg Валерия Абабина
СБУ выбила "глаза" центру ФСБ, наводившему удары по Украине Фото: Дроны СБУ уничтожили центр ФСБ в Краснодарском крае (СБУ_facebook.com)
Центр спецопераций "Альфа" СБУ беспилотниками поразил 16-й центр радиоэлектронной разведки ФСБ России, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки дронов СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра.

В спецслужбе отметили, что такие операции имеют стратегическое значение - они ослабляют возможности РФ контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине.

Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет России защиту военных объектов в глубоком тылу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае 2026 года дроны разгромили штаб ФСБ на Херсонщине - тогда украинские силы ликвидировали около 100 россиян.

Удар по 16-му центру ФСБ - не первый случай, когда украинские силы дотягиваются до ключевых объектов противника далеко в тылу.

В этом же месяце операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем вместе с СБУ уничтожили центр подготовки российских пилотов дронов в составе "Российской академии ракетных и артиллерийских наук"

Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
