90 млрд евро за ремонт "Дружбы": ЕС может разблокировать кредит для Украины за считанные дни

"Относительно кредита, этого чрезвычайно важного кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно произойти до заседания Европейского совета (19-20 марта, - ред.), - сказала она.

Пиньо отметила, что Европейская комиссия "с радостью" восприняла согласие Киева принять финансовую и техническую поддержку, предложенную ЕС.

Пресс-секретарь ЕК добавила, что эксперты готовы отправиться в Украину для того, чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена и поставки нефти были восстановлены.

Что предшествовало

Сегодня, 17 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для восстановления "Дружбы".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на обходной линии приближаются к завершению. По его словам, насосная станция Броды восстановит техническую работоспособность примерно через полтора месяца.

Тогда же ожидается и полное восстановление потоков, если, отметил президент Украины, Россия не будет наносить новых ударов.

Кредит от ЕС на 90 млрд евро

Лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре 2025 года, однако для финальной выплаты нужно принять дополнительный законопроект. Его сейчас блокируют Будапешт и Братислава.

Орбан тормозит процесс из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляла, что поставки остановились из-за ударов РФ, а Венгрия и Словакия ссылаются на "спутниковые снимки" и хотят проверки объекта.

Поскольку Будапешт устроил этот саботаж, из-за его действий Украина может остаться без финансирования уже весной.

Позже, 5 марта Зеленский заявил, что даст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если Будапешт будет блокировать кредит на 90 млрд евро.