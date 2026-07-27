По 400 тысяч долларов на каждый: в Румынии посчитали стоимость перехвата дронов РФ

Издание пишет, что румынские F-16 используют ракеты AIM-9X - одна такая ракета стоит примерно 400 тысяч долларов. Для уничтожения трех дронов было выпущено три ракеты, общая стоимость которых составляет около 1,2 миллиона долларов.

К этой сумме добавили затраты на часы полета и техническое обслуживание самолетов, поэтому общая стоимость трех операций оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что защита населения остается для страны приоритетом вне зависимости от стоимости таких операций. В то же время румынская армия не сможет долгосрочно нести такие расходы, если дроны и дальше будут проникать в воздушное пространство страны с такой же частотой.

Более 100 атак вблизи границы Румынии

С начала войны было зафиксировано более 100 российских атак вблизи границы Румынии. В 33 случаях дроны РФ нарушали воздушное пространство Румынии и каждый раз в воздух поднимали истребители.

Обломки беспилотников были обнаружены на территории Румынии примерно в 50 случаях.

Что предшествовало