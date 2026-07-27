По 400 тисяч доларів на кожен: у Румунії порахували вартість перехоплення дронів РФ

Румунія збила три безпілотники всього за три дні. На це Бухарест витратив 1,5 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Видання пише, що румунські F-16 використовують ракети AIM-9X - одна така ракета коштує приблизно 400 тисяч доларів. Для знищення трьох дронів було випущено три ракети, загальна вартість яких становить близько 1,2 мільйона доларів.
До цієї суми додали витрати на години польоту та технічне обслуговування літаків, тому загальна вартість трьох операцій оцінюється приблизно у 1,5 мільйона євро.
Зазначається, що захист населення залишається для країни пріоритетом, незалежно від вартості таких операцій. Водночас румунська армія не зможе довгостроково нести такі витрати, якщо дрони й надалі проникатимуть у повітряний простір країни з такою ж частотою.
Від початку війни було зафіксовано понад 100 російських атак поблизу кордону Румунії. У 33 випадках дрони РФ порушували повітряний простір Румунії, і щоразу в повітря піднімали винищувачі.
Уламки безпілотників були виявлені на території Румунії приблизно у 50 випадках.
Нагадаємо, вранці 26 липня румунський винищувач F-16 збив третій російський безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
Днем раніше, 25 липня, Повітряні сили Румунії також перехопили ворожий дрон, що залетів на територію країни під час чергової російської атаки на Україну.
Перший такий випадок стався 24 липня. Тоді румунський F-16 знищив безпілотник, який вторгся в повітряний простір держави. Згодом прокуратура Румунії підтвердила, що це був російський ударний дрон типу "Шахед".
Зазначимо, під час порушення повітряного простору Румунії НАТО підняло в небо чотири винищувачі: два румунські F-16 і два італійські Eurofighter.
Крім того, румунське МЗС викликало російського посла після того, як винищувачі збили над Румунією третій за останні три дні дрон після порушення ним повітряного просторору країни.