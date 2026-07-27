По 400 тисяч доларів на кожен: у Румунії порахували вартість перехоплення дронів РФ

Видання пише, що румунські F-16 використовують ракети AIM-9X - одна така ракета коштує приблизно 400 тисяч доларів. Для знищення трьох дронів було випущено три ракети, загальна вартість яких становить близько 1,2 мільйона доларів.

До цієї суми додали витрати на години польоту та технічне обслуговування літаків, тому загальна вартість трьох операцій оцінюється приблизно у 1,5 мільйона євро.

Зазначається, що захист населення залишається для країни пріоритетом, незалежно від вартості таких операцій. Водночас румунська армія не зможе довгостроково нести такі витрати, якщо дрони й надалі проникатимуть у повітряний простір країни з такою ж частотою.

Понад 100 атак поблизу кордону Румунії

Від початку війни було зафіксовано понад 100 російських атак поблизу кордону Румунії. У 33 випадках дрони РФ порушували повітряний простір Румунії, і щоразу в повітря піднімали винищувачі.

Уламки безпілотників були виявлені на території Румунії приблизно у 50 випадках.

Що передувало