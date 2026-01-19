До 16 часов без света или аварийно: где и как в Украине выключают свет
Утром понедельника, 19 января, в ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Укрэнерго"
В компании отметили, что ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.
Аварийные отключения
По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской областях.
Экстренные отключения
Также в Киеве и Киевской области из-за сложной ситуации в энергетике действуют экстренные отключения света.
Как ранее объяснял гендиректор YASNO Сергей Коваленко Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений: ориентировочно 3 часа со светом и 10 часов без.
Однако ситуация различается от района к району.
Днепропетровская область
В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании.
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:
- 1.1 очередь: с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00.
- 1.2 очередь: с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00.
- 2.1 очередь: с 04:00 до 08:00, с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.
- 2.2 очередь: с 04:00 до 08:00, с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.
- 3.1 очередь: с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.
- 3.2 очередь: с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.
- 4.1 очередь: с 06:00 до 12:00, с 14:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00.
- 4.2 очереди: с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
- 5.1 очередь: с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00.
- 5.2 очередь: с 02:00 до 08:00; с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.
- 6.1 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00.
- 6.2 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00.
В то же время по словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, область сейчас живет в режиме 4-4,5 очередей отключений, при котором электроэнергии может не быть до 16 часов в сутки, в зависимости от ситуации в сети.
Одесская область
В ДТЭК отметили, что графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.
Черниговская область
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- подчерга 1.1 23:00 - 24:00
- подчередь 2.1 21:00 - 24:00
- подчередь 2.2 21:00 - 24:00
- подчерк 3.1 23:00 - 24:00
- подчередь 3.2 23:00 - 24:00
- подчередь 5.1 22:00 - 24:00
- подчередь 5.2 19:00 - 23:00
- подчередь 6.1 20:00 - 23:00
- подчерк 6.2 21:00 - 23:00
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочередности) ГПВ можно посмотреть по ссылке https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Хмельницкая область
Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Кировоградская область
График отключений сейчас выглядит так:
- Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
- Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
- Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22
- Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 20-22
- Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
- Очередь 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
- Очередь 4.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24
- Очередь 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 21-24
- Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
- Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
- Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
- Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Львовская область
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Ровенская область
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 19 января будут действовать в таком объеме:
- подчередь 1.1 - 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;
- подчередь 1.2 - 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;
- подчередь 2.1 - 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;
- подчередь 2.2 - 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00;
- подчередь 3.1 - 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00;
- подчередь 3.2 - 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00;
- подчередь 4.1 - 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00;
- подчередь 4.2 - 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00;
- подчередь 5.1 - 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00;
- подчередь 5.2 - 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00;
- подчередь 6.1 - 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00;
- подочередь 6.2 - 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00.
Узнать свою очередь на отключение по адресу можно:
Житомирская область
Графики почасовых отключений имеют шесть очередей и 12 подочередей - опубликованы они на сайте "Житомироблэнерго".
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Тернопольская область
Следить за графиком можно на сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".
Закарпатская область
Посмотреть очереди почасовых обесточиваний можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Волынская область
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Что с энергетикой в Украине
Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за серьезных последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине принято решение о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере.
Уже через два дня, 16 января, Кабинет министров утвердил новые правила, которые позволяют ослаблять комендантский час в населенных пунктах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике.
Для Киева эти изменения уже вступили в силу. Подробнее о новых правилах в столице можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, в субботу Зеленский заявил, что украинская разведка имеет данные о подготовке новых российских ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре Украины. По информации ГУР, Кремль рассматривает, в частности, возможные атаки на подстанции атомных электростанций.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.