Не 15 лет? Зеленский ждет от Трампа ответ о сроках гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский предположил "в ближайшее время" новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. На встрече лидер США может дать ответ относительно сроков гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам.
Зеленский отметил, что главный вопрос, который сейчас обсуждается, в том числе на уровне лидеров - это гарантии безопасности. 6 января после встречи в Париже был доклад по этому моменту.
"Вчера был достаточно подробный доклад наших генералов от Франции, Британии, США и от Украины. Гнатов от нас этим занимается, начальник генштаба. В принципе, все детали согласовываются между странами... И там поддержка, вооружение, присутствие, там есть ответы на все эти вопросы", - сказал он.
Однако президент добавил, что не готов сейчас публично комментировать вопрос продвижения обсуждения гарантий безопасности от США дольше, чем на 15 лет. Поскольку во время встречи в декабре в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго после того, как украинский лидер поднял этот вопрос, Трамп взял паузу.
"В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос - президент Соединенных Штатов Америки взял паузу в этом вопросе, сказал, будут рассматривать. Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, может где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента (США). И я думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос", - резюмировал он.
Напомним, что 28 декабря 2025 года Трамп принял Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры продолжались почти три часа, после чего лидеры также пообщались с европейскими партнерами. По итогам встречи Трамп заявил о приближении к завершению войны. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности для Украины - полностью.
При этом 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Во время встречи Украина, Франция и Великобритания также подписали декларацию о создании совместной координационной группы. Позже уже на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности. Главные приоритеты - это гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины.
Что касается деталей - Зеленский уже раскрыл, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. О развертывании "ядерного зонтика" над Украиной речь не идет. Также пока до сих пор нет четкого ответа на то, будут ли европейцы в Украине давать отпор, если Россия снова нападет.