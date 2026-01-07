Не 15 років? Зеленський чекає від Трампа відповідь про терміни гарантій безпеки

Зеленський зазначив, що головне питання, яке зараз обговорюється, в тому числі на рівні лідерів - це гарантії безпеки. 6 січня після зустрічі у Парижі була доповідь щодо цього моменту.

"Вчора була достатньо детальна доповідь наших генералів від Франції, Британії, США і від України. Гнатов від нас цим займається, начальник генштабу. В принципі, всі деталі погоджуються між країнами... І там підтримка, озброєння, присутність, там є відповіді на всі ці запитання", - сказав він.

Однак президент додав, що не готовий зараз публічно коментувати питання просування обговорення гарантій безпеки від США довше, ніж на 15 років. Оскільки під час зустрічі в грудні у резиденції Трампа у Мар-а-Лаго після того, як український лідер підняв це питання, Трамп взяв паузу.

"В грудні в Мар-а-Лаго я підняв це питання - президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, може десь ще. Подивимось, які плани у президента (США). І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", - резюмував він.