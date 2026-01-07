ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности Украина обсуждает с партнерами

Украина, Среда 07 января 2026 15:20
UA EN RU
Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности Украина обсуждает с партнерами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. О развертывании "ядерного зонтика" над Украиной речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

Зеленский отметил, что при обсуждении гарантий безопасности для Украины речи о развертывании ядерного щита от Британии и Франции не шло. Зато обсуждались гарантии от партнеров и США на земле, на море и в воздухе.

"Отдельный трек - ПВО, а также - усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование для личного состава, для нас очень важна укомплектованность наших бригад. И мы говорим о некоторых лицензиях, которые нам нужны для копродукции", - отметил президент, объясняя, о чем именно говорили.

Напомним, что 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство по устойчивому миру и договорились о дальнейшей поддержке Киева.

Во время встречи Украина, Франция и Великобритания также подписали декларацию о создании совместной координационной группы. Это первый шаг к тому, чтобы разместить западные войска в Украине после прекращения войны.

На уровне лидеров планируется позже доработать документы по безопасности. Главные приоритеты - это гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины. Только после этого пройдут более широкие консультации с участием США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка