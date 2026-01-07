Зеленский рассказал, даст ли Европа отпор в случае новой агрессии России
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пока не имеет четкого ответа, дадут ли партнеры отпор России в случае новой агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.
Он отметил, что партнеры готовы и имеют "политическую волю" к санкциям и поддержке, но юридически гарантии еще не закреплены.
"Пока у нас не будет таких гарантий безопасности, юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, нельзя ответить на этот вопрос", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что даже при их наличии Украина все равно должна рассчитывать прежде всего на ВСУ.
"И именно поэтому гарантия номер один - это наша армия, сильная армия, укомплектованная армия, 800-тысячная армия, с нормальным оружием. Все, что нам нужно, все это выписано. И это не только желание, это наше видение. Важно, что наши военные все это проговорили", - сказал он.
Зеленский добавил, что Украина уже занимается поиском финансов, и добавил, что решение по 90 млрд также будет помогать.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. По итогам встречи Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории.
Кроме того, британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.
Отметим, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.
Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже исключила отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.
В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова внести вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.
Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.