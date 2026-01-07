Зеленский рассказал, даст ли Европа отпор в случае новой агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пока не имеет четкого ответа, дадут ли партнеры отпор России в случае новой агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

Он отметил, что партнеры готовы и имеют "политическую волю" к санкциям и поддержке, но юридически гарантии еще не закреплены.

"Пока у нас не будет таких гарантий безопасности, юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, нельзя ответить на этот вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что даже при их наличии Украина все равно должна рассчитывать прежде всего на ВСУ.

"И именно поэтому гарантия номер один - это наша армия, сильная армия, укомплектованная армия, 800-тысячная армия, с нормальным оружием. Все, что нам нужно, все это выписано. И это не только желание, это наше видение. Важно, что наши военные все это проговорили", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина уже занимается поиском финансов, и добавил, что решение по 90 млрд также будет помогать.