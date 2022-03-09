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14-й день оборони. Що відбувається в Києві 9 березня: онлайн

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Київ, Середа 09 березня 2022 00:07
14-й день оборони. Що відбувається в Києві 9 березня: онлайн Фото: наслідки ракетного удару по Києву (GettyImages)
Автор: Марія Тарариєва

На 14-й день війни Росії проти України Київ продовжує чинити стійкий опір. Окупаційні війська і техніка так і не змогли прорвати оборону міста. Однак ворог продовжує атакувати і руйнувати передмістя.

Все, що відомо на даний момент, актуальні новини Києва, важливі повідомлення та корисну інформацію читайте в текстовому онлайні РБК-Україна нижче.

Всі подробиці війни Росії проти України, ситуація в містах прямо зараз і світова реакція - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

Детальніше про ситуацію в містах України в матеріалах за посиланнями:

00:07 Укрзалізниця опублікувала актуальний розклад руху поїздів на 9 березня

Ситуація в Києві на 9 березня

У Києві діє комендантська година з 20: 00 до 07: 00. В цей час заборонено виходити на вулицю і пересуватися на власному транспорті. Єдиний виняток-переміщення в притулок під час сигналу повітряної тривоги.

З 08: 00 до 19: 00 у столиці частково працює наземний громадський транспорт і метро. Крім того, станції метро працюють як притулки.

У столиці працюють продуктові магазини, аптеки та Зоомагазини. Знайти їх можна в на картах в додатку "Київ цифровий" або за посиланнями:

Також у Києві продовжують накопичувати запаси продуктів, медикаментів і речей першої необхідності. Постійно проводяться роботи по зміцненню оборони міста.

У столиці періодично чути вибухи, системи ППО кілька разів збивали ворожі літаки. Також окупанти завдавали ракетних ударів по Києву. Одна з ракет була збита над дитячою лікарнею "Охматдит".

Ворожі війська і техніка не змогли прорватися в столицю, вони продовжують руйнувати міста під Києвом, наносять удари по цивільній інфраструктурі, вбивають мирних жителів, не дають провести евакуацію громадян або доставити гуманітарну допомогу.

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