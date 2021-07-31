Гороскоп для Водолея на август 2021: что кардинально изменится для вас

Гороскоп на август 2021 для Водолея расскажет представителям знака Зодиака, к чему важному вам следует приготовиться в конце лета. Какие перемены вас ждут в финансовой сфере, деловой, любовной? Что будет со здоровьем и отношениями с близкими?

Прогнозом на август для Водолея с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Водолей в августе 2021 будет решать вопросы партнерского характера, как личного, так и бизнесового. Какие-то партнерства будут распадаться и зарождаться новые коллаборации и сотрудничество.

В этом месяце очень важна будет тема личной жизни

Могут быть конфликты и расхождение мнений с вашим людьми, половинками или по браку. Если вы одиноки, то велика вероятность неожиданных встреч и сюрпризов, также встреч и звонков с людьми из прошлого. Возможно, вы захотите с кем-то восстановить связь.

В семье могут быть скандалы и ссоры, неожиданные обстоятельства и события. Ваша изобретательность найдет свое достойное применение в сфере межличностных отношений и вы сможете выкрутиться из двойственной ситуации.

Что ждет вас в бизнесе

По бизнесу будут ключевые решения с партнерами, зарождение новых коллабораций, стартапов и совместное планирование долгосрочных задач и выгодного сотрудничества. И все-таки, лучше прислушаться к партнеру в случае конфликтных ситуаций.

"Водолеям в августе 2021 нужно быть аккуратными в финансовых операциях, не поддаваться на уговоры вложить деньги в сомнительный бизнес или взять кредит под какие-то заманчивые проекты. Есть вероятность крупных потерь, убытков", - считает астролог.

Владельцам бизнеса стоит заранее подготовиться, оптимизировать затраты и внимательно следить за тем, под какими документами ставите подпись. Многим предпринимателям можно рассчитывать на рост клиентов и хорошие доходы. Удастся порадовать себя дорогой покупкой, которая потешит ваше самолюбие и понты.

Могут быть вынуждающие обстоятельства в плане переезда или смены обстановки (города, страны). Финансовая прибыль от недвижимости, заграничных связей, творческих проектов или помощь родителей.

Но в августе лучше иметь запасной план, поскольку все подготовленные расчеты могут внезапно нарушиться по независимым от вас причинам.

"Детям не позволяйте экстремальных развлечений, когда повышена травмоопасность", - подытожила эксперт.