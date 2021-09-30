Гороскоп на жовтень для знака Риби: в чому вам сильно пощастить, а звідки прийдуть небезпеки

Гороскоп на жовтень 2021 для знака Зодіаку Риби розповість, в яких життєвих сферах вас чекає удача, а в чому слід бути обережніше і обачніше, щоб не наламати дров.

Прогнозом на жовтень для Риб з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Риб підстерігає небезпека в плані травмонебезпечних ситуацій або виникнення ДТП в перші дві декади жовтня. Також передбачаються невеликі проблеми зі здоров'ям, яких при правильному підході до свого організму можна уникнути.

Для працівників фінансової сфери, гуманітаріїв та інших спеціальностей подібного характеру варто очікувати позитивних змін в просуванні по кар'єрних сходах. Успіх чекає тих, хто зайнятий в бізнесі і торгівлі, будь-яких справах, що вимагають точності, а також фінансистів і бухгалтерів. Творчі люди можуть розраховувати на невеликі зрушення в своєму напрямку.

"Для сімейних Риб можуть виникнути деякі проблеми, пов'язані з фінансовими операціями. Тут потрібно поставитися до проблеми по-філософськи, або постаратися піти на компроміс", - вважає астролог.

Стосунки в шлюбі і взаємодія з партнерами в жовтні не можна назвати безхмарними. Можлива причина розбіжностей - фінанси. Знадобиться вміння знаходити компроміс щодо сімейного бюджету, а головне - не ставити це питання на чільне місце. Спонтанні, необдумані вчинки в даній ситуації здійснювати не варто. Тим більше що в цьому місяці ймовірні несподівані доходи партнера, позитивні зміни у фінансовій ситуації.

В останній декаді жовтня 2021 у Риб також планується значне фінансове поповнення вашого сімейного бюджету - з боку родичів або знайомих партнера. Також гроші можуть принести будь-які справи, що вимагають від вас проявити фантазію і вміння мислити абстрактно.

Від дітей можна чекати великих успіхів. Тому в кінці місяця можна сміливо планувати спільний уїк-енд з виїздом в тревел-тур. Дозвольте своєму нащадку реалізувати його давню мрію блогерства - замовте для нього з заохочувальною цілю хорошу апаратуру для зйомок відео.