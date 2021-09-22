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Гороскоп на жовтень для Близнюків: ваша ситуація кардинально зміниться!

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Середа 22 вересня 2021 20:00
Гороскоп на жовтень для Близнюків: ваша ситуація кардинально зміниться! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на жовтень 2021 для Близнюків
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 для Близнюків обіцяє Вам кардинальні зміни. Вас чекає успіх в бізнесі, стосунки з другою половинкою налагодяться, та й здоров'я не підведе. Але друга декада місяця принесе проблеми - будьте обережні.

Прогнозом на жовтень для Близнюків з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Жовтень для Близнюків - як місяць-гойдалки. В першу декаду слід чекати успішної реалізації себе у фінансовому плані, у сфері розвитку бізнесу, а також ефективні оборудки з нерухомістю.

У сімейних Близнюків будуть ідеальні стосунки з близькими і власними дітьми. Ніяких проблем з бізнес-партнерами і з підлеглим.

"Однак у другій декаді місяця ситуація кардинально зміниться. Ідеї стартапу на службі не будуть сприйняті начальством, в сім'ї можуть бути складні конфлікти через деякі фінансові операції. Поведінка дітей буде бажати кращого", - каже Аріна Артуровна.

У холостяків у другій половині місяця з'явиться перспектива для організації спільного життя з партнером. У цьому періоді краще не поспішати з рішеннями, так як певні фінансові моменти негативно вплинуть на любовну лінію. У поточному періоді їм буде нескладно вирішити свої проблеми і як мінімум зберегти статус-кво у своїй кар'єрі.

Щодо здоров'я у Близнюків в жовтні 2021 ніяких проблем не буде. Займайтеся спортом і менше сидите за кермом і на дивані, пора почати осінні пробіжки або велопрогулянки.

Раніше астролог також розповіла, що в жовтні чекає Овна і Тельця.

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