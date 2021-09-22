Гороскоп для Тельця на жовтень 2021: що зміниться для вас у фінансах, кар'єрі і коханні

Гороскоп на жовтень 2021 для знака Зодіаку Телець обіцяє як фінансові витрати, так і нові можливості. У любові є ризик захопитися не тією людиною, а подорож подарує вам нові емоції.

Прогнозом на жовтень для Тельця з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

У жовтні Тельцям доведеться сильно вкластися фінансово в розвиток своїх дітей, щоб забезпечити їм корисне навчання.

"Зробіть акцент на творчий розвиток, в той час як зі скейтингом, паркуром та іншими екстремальними напрямками бажано почекати - в цьому періоді можливі травмонебезпечні моменти", - радить Аріна.

А ось Тельцям, поки ще позбавленим батьківських турбот, рекомендовано зайнятися самопізнанням і самореалізацією.

"Є резон записатися на онлайн-курси, щоб отримати нові знання з актуальної професії - програміста, маркетолога, веб-дизайнера. Зовсім самотні можуть завести мейн-куна або агаму, але тут потрібна велика відповідальність, тому варто добре подумати з приводу домашнього вихованця", - додала астролог.

За словами експерта, жовтень для Тельця буде вдалим періодом для нових починань і продуктивних звершень. При великому бажанні вони можуть відправитися в подорож, вибравши кращий варіант з тревел-трендів поточного року. Задоволення від поїздки гарантовано, більш того, є велика ймовірність зустріти свою любов.

Будьте обережні на роботі - в жовтні висока ймовірність захопитися співробітником або підлеглим. Такий розвиток подій пов'язаний з величезними проблемами зі своїм босом і з власним іміджем. Нічого хорошого, крім проблем, скандалів і підмоченої репутації від такої історії очікувати не доводиться. Також обов'язково потрібно остерігатися фішингу.

Фінансові можливості у Тельців в жовтні значно покращаться. Вам буде доручено новий комерційний стартап, який в недалекому майбутньому помітно підвищить ваш загальний добробут. Тільки якщо ви не будете лінуватися і чекати, що все саме звалитися вам на голову