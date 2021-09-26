Гороскоп на жовтень 2021 для Терезів: стережіться фінансових проблем і маніпуляторів!
Гороскоп на жовтень 2021 для знака Зодіаку Терези попереджає представників сузір'я про непростий період, особливо в фінансах, бізнесі і здоров'ї. Як їх подолати і домогтися успіху - читайте нижче в нашому матеріалі.
Прогнозом на жовтень для Терезів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).
Терези в жовтні 2021 можуть відчути нестачу фінансових ресурсів. Як варіант, причиною цього може стати затримка надходження на рахунки або непередбачена відмова в оплаті за вашу роботу. Однак не варто ігнорувати і можливість дрібних крадіжок.
"Головна порада - використовувати фінанси максимально дбайливо і розумно, з урахуванням обставин, що склалися. Не витрачати на різну дребедень і дрібнички. В іншому випадку у вас передбачаються великі проблеми з рахунками. Бізнесмени можуть зазнавати труднощів у вигляді нестачі обігових коштів", - радить експерт.
Ті, хто давно не був у відпустці, можуть поїхати на курорт або хоча б відправитися на уїк-енд на природу. У всіх випадках слід уникати потенційно травмонебезпечних місць, щоб не завдати серйозної шкоди здоров'ю.
У плані операцій з нерухомістю чітко видно позитивні передумови. У цьому місяці можна здавати в оренду або знімати житло, офісні приміщення, підписувати папери про угоди купівлі-продажу.
Друга половина жовтня 2021 може супроводжуватися безліччю неточної інформації. У цей період бажано звертати увагу на наповнення контенту, ретельно перевіряти кожен ресурс, з яким маєте справу за родом служби. Тут саме час підключити свою інтуїцію, яка не раз допомагала вам успішно вирулювати з найбільш безвихідних ситуацій. Не дозволяйте маніпулювати своєю свідомістю і намагайтеся не піддаватися на провокації.
Під кінець місяця фінансове становище має стабілізуватися. Відчутна допомога прийде з того боку, на який ви навіть не розраховували.
Необхідно поберегти здоров'я - особливо при наявності хронічних хвороб. Також можуть загостритися сезонні захворювання.