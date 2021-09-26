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Гороскоп на жовтень 2021 для Терезів: стережіться фінансових проблем і маніпуляторів!

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Неділя 26 вересня 2021 18:00
Гороскоп на жовтень 2021 для Терезів: стережіться фінансових проблем і маніпуляторів! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на жовтень 2021 для Терезів
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 для знака Зодіаку Терези попереджає представників сузір'я про непростий період, особливо в фінансах, бізнесі і здоров'ї. Як їх подолати і домогтися успіху - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на жовтень для Терезів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Терези в жовтні 2021 можуть відчути нестачу фінансових ресурсів. Як варіант, причиною цього може стати затримка надходження на рахунки або непередбачена відмова в оплаті за вашу роботу. Однак не варто ігнорувати і можливість дрібних крадіжок.

"Головна порада - використовувати фінанси максимально дбайливо і розумно, з урахуванням обставин, що склалися. Не витрачати на різну дребедень і дрібнички. В іншому випадку у вас передбачаються великі проблеми з рахунками. Бізнесмени можуть зазнавати труднощів у вигляді нестачі обігових коштів", - радить експерт.

Ті, хто давно не був у відпустці, можуть поїхати на курорт або хоча б відправитися на уїк-енд на природу. У всіх випадках слід уникати потенційно травмонебезпечних місць, щоб не завдати серйозної шкоди здоров'ю.

У плані операцій з нерухомістю чітко видно позитивні передумови. У цьому місяці можна здавати в оренду або знімати житло, офісні приміщення, підписувати папери про угоди купівлі-продажу.

Друга половина жовтня 2021 може супроводжуватися безліччю неточної інформації. У цей період бажано звертати увагу на наповнення контенту, ретельно перевіряти кожен ресурс, з яким маєте справу за родом служби. Тут саме час підключити свою інтуїцію, яка не раз допомагала вам успішно вирулювати з найбільш безвихідних ситуацій. Не дозволяйте маніпулювати своєю свідомістю і намагайтеся не піддаватися на провокації.

Під кінець місяця фінансове становище має стабілізуватися. Відчутна допомога прийде з того боку, на який ви навіть не розраховували.

Необхідно поберегти здоров'я - особливо при наявності хронічних хвороб. Також можуть загостритися сезонні захворювання.

Раніше астролог також розповіла, що чекає Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева і Діву.

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