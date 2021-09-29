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Гороскоп для Водолія на жовтень: астролог попередила про проблеми і фінансові втрати

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Середа 29 вересня 2021 21:00
Гороскоп для Водолія на жовтень: астролог попередила про проблеми і фінансові втрати Колаж РБК-Україна: Гороскоп для Водолія на жовтень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп для Водолія на жовтень 2021 від відомого астролога розповість про головні завдання, які доведеться вирішувати представникам знака Зодіаку в середині нинішньої осені.

Прогнозом на жовтень для Водолія з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

"У жовтні у Водоліїв виникнуть деякі проблеми з активністю життєвої позиції. Представникам різних професій в маркетинговій сфері доведеться приділити увагу аналізу накопичених питань. Основні акценти на те, як правильно вести бізнес, які інвестиції вкладати, як будувати відносини з потенційними бізнес-партнерами, на базі чого створювати бізнес-план", - розповідає Аріна.

Для деяких Водоліїв актуальною буде проблема нових фінансових джерел. При вирішенні цих проблем можна використовувати абсолютно всі засоби - не тільки глибокий аналіз, але і власну інтуїцію. Для цього сегмента рекомендовані послуги онлайн-шкіл, що надають курси в різних напрямках. Вони будуть корисні не тільки новачкам, але і працюючим фахівцям, які вирішать прокачати свої практичні навички. Також корисні вони будуть для тих, хто планує надалі заробляти в режимі онлайн.

На даному етапі незайвим буде оновлення гаджетів, але тільки після 20 жовтня - це своєрідна інвестиція в успішне у фінансовому плані майбутнє.

Для сімейних і закоханих найкраще буде відправитися в подорож, де приємний відпочинок можна поєднати з шоп-турами. Якщо є можливість замовити чартерні перельоти онлайн - зробіть це, щоб забезпечити собі безпроблемний уїк-енд.

"У третій декаді місяця можливі відчутні фінансові втрати, які відбудуться не з вашої вини. Це може бути і крадіжка, і непередбачені поломки побутових приладів. Постарайтеся уникнути цього моменту - уважно контролюйте роботу комунікацій в будинку і будьте пильними в спілкуванні з незнайомцями", - радить Аріна.

Зі здоров'ям не слід очікувати будь-яких проблем, крім сезонних захворювань в невеликій мірі.

Раніше астролог також розповіла, що чекає Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діву, Терези, Скорпіона, Стрільця і Козерога.

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