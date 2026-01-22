Аренда "съедает" до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего
Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от города и в отдельных областных центрах достигает более 80% от медианной зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Больше всего на жилье тратят жители западных регионов, тогда как в прифронтовых городах аренда остается относительно доступной.
Где аренда "съедает" больше всего дохода
Самую высокую долю зарплаты за аренду однокомнатной квартиры украинцам приходится отдавать в Ужгороде - 83%. Медианная стоимость аренды здесь составляет 19,6 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди областных центров.
В города с наиболее дорогим жильем также вошли:
- Львов - 72% дохода, медианная аренда 18 тыс. гривен;
- Киев - 68% зарплаты, аренда 16 тыс. гривен;
- Ивано-Франковск - 64% дохода, 14,7 тыс. гривен.
Города с расходами 50-60% от зарплаты
В ряде областных центров аренда однокомнатной квартиры забирает более половины дохода. В частности:
- Винница - 60%, 12 тыс. гривен;
- Луцк - 56%, 14 тыс. гривен;
- Ровно - 55%, 11 тыс. гривен;
- Полтава - 53%, 10 тыс. гривен;
- Житомир и Черновцы - по 50% зарплаты (10 тыс. гривен и 11,3 тыс. гривен соответственно).
Умеренный уровень арендных расходов
Тратить 30-50% дохода на аренду вынуждены жители таких городов:
- Черкассы - 48%, 10 тыс. гривен;
- Хмельницкий - 44%, 10 тыс. гривен;
- Днепр - 44%, 10 тыс. гривен;
- Кропивницкий - 43%, 8 тыс. гривен;
- Чернигов - 37%, 6,5 тыс. гривен;
- Сумы - 34%, 6 тыс. гривен.
Где аренда самая доступная
Самые низкие расходы на аренду зафиксированы в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В частности:
- Запорожье - 29% дохода, 5,5 тыс. гривен;
- Харьков - 25%, 5 тыс. гривен;
- Херсон - только 15% медианной зарплаты, аренда 3,7 тыс. гривен.
Ранее РБК-Украина писало о росте стоимости аренды жилья на западе Украины за последние полгода. Самой дорогой аренда остается в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске, где цены выросли почти на все типы квартир. В то же время в большинстве других западных городов аренда также подорожала, а подешевели однокомнатные квартиры только в Ровно.
Также мы рассказывали о ситуации на рынке аренды жилья после массированных атак РФ на Киев. Несмотря на проблемы со светом и призывы временно выезжать из столицы, эксперты не прогнозируют обвала рынка аренды. Также мы приводили актуальные цены на аренду домов под Киевом - от бюджетных вариантов до элитного жилья с генераторами.