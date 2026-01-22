Аренда "съедает" до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от города и в отдельных областных центрах достигает более 80% от медианной зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Больше всего на жилье тратят жители западных регионов, тогда как в прифронтовых городах аренда остается относительно доступной.

Где аренда "съедает" больше всего дохода

Самую высокую долю зарплаты за аренду однокомнатной квартиры украинцам приходится отдавать в Ужгороде - 83%. Медианная стоимость аренды здесь составляет 19,6 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди областных центров.

В города с наиболее дорогим жильем также вошли:

Львов - 72% дохода, медианная аренда 18 тыс. гривен;

Киев - 68% зарплаты, аренда 16 тыс. гривен;

Ивано-Франковск - 64% дохода, 14,7 тыс. гривен.

Города с расходами 50-60% от зарплаты

В ряде областных центров аренда однокомнатной квартиры забирает более половины дохода. В частности:

Винница - 60%, 12 тыс. гривен;

Луцк - 56%, 14 тыс. гривен;

Ровно - 55%, 11 тыс. гривен;

Полтава - 53%, 10 тыс. гривен;

Житомир и Черновцы - по 50% зарплаты (10 тыс. гривен и 11,3 тыс. гривен соответственно).

Умеренный уровень арендных расходов

Тратить 30-50% дохода на аренду вынуждены жители таких городов:

Черкассы - 48%, 10 тыс. гривен;

Хмельницкий - 44%, 10 тыс. гривен;

Днепр - 44%, 10 тыс. гривен;

Кропивницкий - 43%, 8 тыс. гривен;

Чернигов - 37%, 6,5 тыс. гривен;

Сумы - 34%, 6 тыс. гривен.

Где аренда самая доступная

Самые низкие расходы на аренду зафиксированы в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В частности:

Запорожье - 29% дохода, 5,5 тыс. гривен;

Харьков - 25%, 5 тыс. гривен;

Херсон - только 15% медианной зарплаты, аренда 3,7 тыс. гривен.



Сколько украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир (инфографика: OLX Недвижимость)