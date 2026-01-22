ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Аренда "съедает" до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего

Четверг 22 января 2026 08:00
UA EN RU
Аренда "съедает" до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от города и в отдельных областных центрах достигает более 80% от медианной зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Больше всего на жилье тратят жители западных регионов, тогда как в прифронтовых городах аренда остается относительно доступной.

Где аренда "съедает" больше всего дохода

Самую высокую долю зарплаты за аренду однокомнатной квартиры украинцам приходится отдавать в Ужгороде - 83%. Медианная стоимость аренды здесь составляет 19,6 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди областных центров.

В города с наиболее дорогим жильем также вошли:

  • Львов - 72% дохода, медианная аренда 18 тыс. гривен;
  • Киев - 68% зарплаты, аренда 16 тыс. гривен;
  • Ивано-Франковск - 64% дохода, 14,7 тыс. гривен.

Города с расходами 50-60% от зарплаты

В ряде областных центров аренда однокомнатной квартиры забирает более половины дохода. В частности:

  • Винница - 60%, 12 тыс. гривен;
  • Луцк - 56%, 14 тыс. гривен;
  • Ровно - 55%, 11 тыс. гривен;
  • Полтава - 53%, 10 тыс. гривен;
  • Житомир и Черновцы - по 50% зарплаты (10 тыс. гривен и 11,3 тыс. гривен соответственно).

Умеренный уровень арендных расходов

Тратить 30-50% дохода на аренду вынуждены жители таких городов:

  • Черкассы - 48%, 10 тыс. гривен;
  • Хмельницкий - 44%, 10 тыс. гривен;
  • Днепр - 44%, 10 тыс. гривен;
  • Кропивницкий - 43%, 8 тыс. гривен;
  • Чернигов - 37%, 6,5 тыс. гривен;
  • Сумы - 34%, 6 тыс. гривен.

Где аренда самая доступная

Самые низкие расходы на аренду зафиксированы в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В частности:

  • Запорожье - 29% дохода, 5,5 тыс. гривен;
  • Харьков - 25%, 5 тыс. гривен;
  • Херсон - только 15% медианной зарплаты, аренда 3,7 тыс. гривен.

Аренда &quot;съедает&quot; до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего
Сколько украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир (инфографика: OLX Недвижимость)

Ранее РБК-Украина писало о росте стоимости аренды жилья на западе Украины за последние полгода. Самой дорогой аренда остается в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске, где цены выросли почти на все типы квартир. В то же время в большинстве других западных городов аренда также подорожала, а подешевели однокомнатные квартиры только в Ровно.

Также мы рассказывали о ситуации на рынке аренды жилья после массированных атак РФ на Киев. Несмотря на проблемы со светом и призывы временно выезжать из столицы, эксперты не прогнозируют обвала рынка аренды. Также мы приводили актуальные цены на аренду домов под Киевом - от бюджетных вариантов до элитного жилья с генераторами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Аренда недвижимости Квартиры
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов