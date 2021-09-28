Гороскоп для Козерога на жовтень: які зміни у фінансах і коханні принесе вам осінь

Гороскоп для Козерога на жовтень 2021 розповість про перспективи, шанси, можливості і труднощі, які чекають представників знака Зодіаку в фінансах, кар'єрі, бізнесі і в коханні.

"Професійна сфера - це те, на що потрібно концентрувати свою увагу Козерогам у жовтні 2021 року. Сильно будуть зайняті мережеві юристи, так як на даному етапі багато їх постійних клієнтів будуть потребувати юридичної допомоги. Маркетологам слід більш уважно розробляти свій концептуальний план, щоб уникнути непорозумінь з начальством", - розповідає астролог.

Людей творчої сфери чекає небувалий успіх, а тому багато хто з них задумаються про розвиток власної справи, яке буде приносити непогані дивіденди. Абсолютно для всіх Козерогів, незалежно від спрямованості роботи, в цьому періоді гарантований професійний успіх.

Ідеально все буде і в комунікативному сенсі. З колегами і бізнес-партнерами складається справжня ідилія, всі будуть розуміти один одного без зайвих сентиментів. У цьому місяці можна сміливо вирушати в бізнес-тури. Всі питання в рамках переговорів будуть вирішуватися швидко і без особливих проблем. Але це відноситься тільки до перших двох декад місяця. У завершальні десять днів поїздки краще скасувати.

"Проблема - у здоров'ї, яке може сильно похитнутися в результаті дискомфортних умов. Уважно поставтеся до серцево-судинної системи, постарайтеся максимально уникати стресових ситуацій, не працюйте овертайм. Бережіть горло і дихальні шляхи - в умови сучасної пандемії ці органи найбільш уразливі і можуть викликати багато несподіваних проблем", - попередила Аріна Артуровна.

Сімейним людям ніяких турбот в плані взаємин не передбачається. Можливі невеликі фінансові витрати на розвиток дітей, але все це буде в рамках запланованих раніше вкладень. Для деяких Козерогів в жовтні 2021 можливе незаплановане поповнення в родині.

Для тих, хто в пошуку, ніяких змін поки не передбачається. Допускається невеликий флірт і швидкоплинні зустрічі, які ні до чого не зобов'язують.