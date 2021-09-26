Гороскоп на жовтень 2021 для Діви: що зміниться для вас в кар'єрі, фінансах і коханні

Гороскоп на жовтень 2021 для знака Зодіаку Діва обіцяє Вам відносно спокійний місяць, в якому ви зможете приділити увагу собі, своєму здоров'ю і саморозвитку. Але деякі важливі питання матеріального плану все ж доведеться вирішувати.

Прогнозом на жовтень для Діви з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

"Напружений темп літа і вересня різко піде на спад. Діви в жовтні отримають бажаний спокій і розміреність, зможуть приділити більше уваги зовнішності і гардеробу. Основна порада від сучасних дизайнерів - надайте своєму луку більш сучасні форми, відмовтеся хоча б на час від класики, поновіть власну стилістику", - рекомендує астролог.

Аріна Артурівна також радить приділити увагу повноцінному відпочинку. Для тих, хто активний по життю, потрібно змінити обстановку, відвідати онлайн-кінотеатр або віртуальну виставку музейних скарбниць світу. Ті, хто більшу частину робочого часу проводить за монітором комп'ютера, віддадуть перевагу гірському слалому, плаванню, трекінгу в гори та іншим розвагам.

Надзвичайно сприятливий жовтень для Дів, чия діяльність пов'язана з публічними виступами. Тому коучери, іміджмейкери, бізнес-тренери отримають повну зайнятість і затребуваність у своїй професії.

У жовтні Дівам саме час вирішувати давно назріле квартирне питання. Зараз найкращий час для операцій з нерухомістю, проте в процесі не слід втрачати пильності, а приділяти максимум уваги кожному нюансу - за попередньою документацією, складанню договору купівлі-продажу та інше, особливо під час ретроградного Меркурія до 20 жовтня.

Є також непоганий потенціал для несподіваних додаткових заробітків. У зв'язку з цим не варто ігнорувати акції, криптовалюту і розіграші онлайн-лотерей та інших ресурсів.

Для Дів, які перебувають у шлюбі, намічається поповнення в родині, тому їм бажано уважно поставитися до стану свого здоров'я.