ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Гороскоп на октябрь для знака Рыбы: в чем вам сильно повезет, а откуда придут опасности

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 21:00
Гороскоп на октябрь для знака Рыбы: в чем вам сильно повезет, а откуда придут опасности Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на октябрь 2021 для Рыб
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 для знака Зодиака Рыбы расскажет, в каких жизненных сферах вас ждет удача, а в чем следует быть осторожнее и осмотрительнее, чтобы не наломать дров.

Прогнозом на октябрь для Рыб с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Рыб подстерегает опасность в плане травмоопасных ситуаций или возникновения ДТП в первые две декады октября. Также предполагаются небольшие проблемы со здоровьем, которых при правильном подходе к своему организму можно избежать.

Для работников финансовой сферы, гуманитариев и прочих специальностей подобного характера стоит ожидать позитивных перемен в продвижении по карьерной лестнице. Успех ждет тех, кто занят в бизнесе и торговле, любых делах, требующих точности, а также финансистов и бухгалтеров. Творческие люди могут рассчитывать на небольшие подвижки в своем направлении.

"Для семейных Рыб могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с финансовыми операциями. Здесь нужно отнестись к проблеме по-философски, либо постараться пойти на компромисс", - считает астролог.

Отношения в браке и взаимодействие с партнерами в октябре нельзя назвать безоблачными. Возможная причина разногласий - финансы. Понадобится умение находить компромисс относительно семейного бюджета, а главное - не ставить этот вопрос во главу угла. Спонтанные, необдуманные поступки в данной ситуации совершать не стоит. Тем более что в этом месяце вероятны неожиданные доходы партнера, позитивные изменения в финансовой ситуации.

В последней декаде октября 2021 у Рыб также планируется значительное финансовое пополнение вашего семейного бюджета - со стороны родственников или знакомых партнера. Также деньги могут принести любые дела, требующие от Рыб проявить фантазию и умение мыслить абстрактно.

От детей можно ждать больших успехов. Поэтому в конце месяца можно смело планировать совместный уик-энд с выездом в тревел-тур. Позвольте своему отпрыску реализовать его давнюю мечту блогерства - закажите для него с поощрительной целю хорошую аппаратуру для съемок видео.

Ранее астролог также рассказала, что ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы, Скорпиона, Стрельца, Козерога и Водолея.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать
Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать