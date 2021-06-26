Гороскоп на липень 2021 для Терезів: стережіться розривів і грошових проблем!

Гороскоп на липень 2021 для Терезів розповість в яких життєвих сферах знак Зодіаку зможе досягти успіху, а де потрібно бути обережніше через низку труднощів і ризиків. Що вас чекає в любові, кар'єрі, грошах, здоров'ї в самому епіцентрі літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на липень для Терезів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"У липні ви будете вирішувати питання, пов'язані з дітьми, організаційними питаннями, подорожами, організаційними заходами, можливі участі в конференціях, виставках, конкурсах і тендерах. Робіть все гранично скрупульозно, ретельно і відповідально, інакше недоліки і помилки можуть потягнути за собою втрату фінансів і втрату поваги громадськості", - пише астролог.

Вам захочеться яскравих емоцій, свят, тому не відмовляйте собі в походах в театри, яскравих вбраннях, ресторанах, кіно, різних бізнес-сніданках і заходах.

"У любовній сфері можуть бути різкі перепади, буря емоцій і розриви. Також напруга може спостерігатися в спілкуванні з дітьми. Можливо, якісь зобов'язання перед ними можуть ускладнювати або гальмувати вашу роботу або проекти, громадську діяльність. Це може вирішитися за допомогою фінансів, наприклад, найнявши няню", - додала Аріна Артуровна.

Астролог вважає, що в липні у Терезів може бути гальмування якихось проектів або заходів через брак фінансів. Тут можна буде звернутися до більш статусних людей, партнеру або ваших батьків.

"У цьому місяці ви будете активні і вельми успішні в питаннях побудови кар'єри, так як цьому сприятиме молодик в домі кар'єри і статусу. Ви зможете майстерно вписатися в ієрархію, викликати симпатію у вищих і впливових людей. Все це дасть можливість отримати бажане "місце" і дохід. Посприяє цьому також і таємне заступництво або спонсор", - додала експерт.

Цікаво, що з іншого боку, ви можете поміняти ваш статус, прийнявши рішення узаконити ваші стосунки з коханою людиною або у вас народиться дитина або онук/внучка. Вдалий час для зачаття.

Непогано будуть проходити маніпуляції з нерухомістю. Можлива покупка квартири, дачі, землі, великі придбання в будинок.

Багато Терезів будуть активно шукати нове захоплення, почнуть освоювати нове хобі, запишуться на онлайн-курси, підуть на курси водіння, проявлять інтерес до нетрадиційних методів оздоровлення, гомеопатії, полюванні, психології, езотеричних знань.