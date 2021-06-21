Гороскоп на Липень для Овна: вас чекають фантастичні зміни!

Гороскоп на липень 2021 обіцяє Овнам багато цікавих звершень і досягнень в роботі, кар'єрі, справах, а ось в коханні можуть бути труднощі. В цілому місяць обіцяє бути яскравим, насиченим і незабутнім для представників знака Зодіаку.

Прогнозом на липень для Овна з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Астролог вважає, що липень для Овнів буде вдалим місяцем, дуже активним, натхненним і творчим, оскільки будуть діяти "левові" енергії, які близькі по духу Овнам.

"Ви будете відчувати колосальну енергію і бажання діяти, домагатися своїх цілей, зможете бути почутими і показати себе у всій красі. Тільки не перестарайтеся, інакше люди побачать вашу нещирість і дешеві понти. Приділіть час своїм дітям, хобі та проектам, які носять творчий характер і публічність", - радить експерт.

На думку Аріни, прибуток принесуть також різні освітні та наукові проекти, торгівля, юриспруденція, співпраця із зарубіжними партнерами, спортивні заходи.

"Можуть спливти проблеми взаємин з дітьми, проблеми виховання, можливо, ви мало приділяєте їм час і зайняті тільки своєю персоною. Якщо ж Ви давно мрієте про дитину, то в середині літа велика ймовірність зачаття або усиновлення малюка", - порадувала астролог.

А ось в особистому житті все буде не так гладко. Астролог вважає, що можуть бути засмучення в любові, розриви відносин з коханими, зради, розчарування і розлучення. У відносинах важко буде знайти компроміс, буде хотітися гнути свою лінію, ваш партнер або ви можете зажадати, щоб стосунки перейшли на більш серйозний рівень, або немає сенсу далі продовжувати.

При цьому ви можете розраховувати на підтримку від тата або мами. Також липень дуже сприятливий для ремонту. Ваша оновлена квартира або будинок стане затишним і комфортним. Багато Овнів зможуть в цей період істотно поліпшити свої побутові умови.

"Ваш енергетичний порив, ініціатива і висока працездатність будуть відзначені не тільки близькими, а й колегами. Ваша інтуїція і сприятливі обставини сприятимуть вигідним інвестиціям, депозитам. Липень відмінно підходить для нових проектів, організації бізнесу, отримання прибутку від виробництва", - резюмувала Аріна Артуровна.