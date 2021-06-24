Гороскоп на липень 2021 для Рака: вас чекають важкі часи

Гороскоп для Рака на липень 2021 розповість знаку Зодіаку, що вас чекає в таких важливих сферах життя, як любов, здоров'я, кар'єра, відносини з близькими, рідними і друзями. Зірки обіцяють вам непрості часи, але не все так погано, впевнена відомий астролог-дослідник.

Прогнозом на липень для Рака з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

За словами експерта, перша декада липня може бути досить напруженою і це буде пов'язано з фінансами, розтратами, роботою і своїми зобов'язаннями як фінансовими, так і перед людьми.

"З іншого боку, може бути різка зміна матеріального становища, як в плюс, так і в мінус. Молодик у вашому знаку говорить, про те, що варто приділити увагу собі, своїй зовнішності, здоров'ю, дому, сім'ї, комфорту і затишку", - розповідає експерт.

Цього місяця ви будете в центрі уваги, випромінювати впевненість в собі і своїх силах. Потрібно зрозуміти, чого ви хочете від життя і скласти план реалізації. Ваші бажання можуть йти в розріз з партнером по шлюбу або по бізнесу. Але це не скасовує пристрасть, любов, яскраві побачення з вашим коханою людиною.

У липні, незважаючи на розпал літа і бажання відпочити, першу половину місяця варто посилено попрацювати, проявити ентузіазм у вирішенні всіх поточних питань, причому не тільки своїх, а й ваших партнерів. Нагорода за це може бути значною. Ваша ділова репутація зміцнить свої позиції.

У другій половині місяця сприятливий час для виступів перед публікою, переговорів, пропозицій. Ваш акторський талант і красномовство допоможуть завоювати любов шанувальників і прихильність колег і партнерів по бізнесу.

"Кінець місяця ідеально підходить для комфортабельного і дорогого відпочинку, свят і розваг, зустрічей в дружніх компаніях. Причому не виключено, що саме ви будете ініціатором таких поїздок, вечірок і зможете проявити чудові організаторські здібності. У липні ваша товариськість і миловидність дозволять вміло використовувати зв'язки для вдалого вирішення ваших питань", - додала астролог.