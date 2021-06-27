Гороскоп на липень для Скорпіона: вас чекає крах стосунків і прорив в кар'єрі

Гороскоп для Скорпіона на липень 2021 розповість знаку Зодіаку, чого вам слід чекати в любові, кар'єрі, справах, відносинах, здоров'ї в епіцентрі літа. Астролог прогнозує можливі проблеми в родині і успіх на роботі.

Ваша енергія буде спрямована на рекламу, просування себе і свого бренду, просування по кар'єрі. Кар'єра, статус та інші амбіції виступлять у вас на перший план, ваші дії і рішення можуть зробити важливий вплив на ваше майбутнє.

А ось з боку партнерства, особистого і ділового можуть бути якісь обмеження, умови і нагадування про зобов'язання. Якщо ви щось запланували, то ваш партнер може зірвати ці плани або змінити умови.

"З'явиться можливість проявити себе в справі, показати свої здібності. Перешкоди вас не збентежать, а тільки ще більше будуть стимулювати. У будь-якому випадку в цей період вам доведеться багато працювати, забуваючи про все, крім жаданої мети. Також є ймовірність появи в житті авторитетної, ділової людини", - пише астролог.

При цьому вдома може спостерігатися не зовсім спокійна обстановка, можливі скандали і сімейні труднощі, пов'язані з родичами або нерухомістю. Такі сварки можуть довести до розлучення і поділу майна, або в цей період ви звернетеся до адвоката з цих питань.

Судові процеси можуть також стосуватися бізнесу, нерухомості та інших сфер діяльності. Ви можете діяти занадто напористо, йти напролом, розштовхувати ліктями конкурентів і лаятися з усіма підряд.

"Можливі дискредитація, втрата самостійності, крах цілей, також конфлікти з начальством або іншими впливовими людьми. На цьому ґрунті можливі втрата інтересу до справи, апатія, бездіяльність, відчайдушність. Небезпека виробничих травм, аварій і просто загострень хронічних захворювань", - додала Аріна.

У цьому місяці у Скорпіона буде величезне бажання подорожувати і розширювати свої горизонти. Причому розширювати цей горизонт доведеться не тільки в переносному, але і в прямому сенсі слова. На вас вплине важливе знайомство, ймовірно, з людиною здалеку. Тим, хто шукає надійних партнерів для укладення вигідної угоди або спільної роботи над важливим проектом, варто придивитися до зарубіжних колег.