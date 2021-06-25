Гороскоп на липень для Діви: вас чекають фантастичні пригоди!

Гороскоп на липень 2021 обіцяє Дівам романтичні пригоди, пристрасть, творчість і удачу в фінансах. Може бути деяка напруга, але в цілому середина літа подарує незабутні враження.

Липень буде наповнений інтригами, прихованими та таємними діями, можливий переїзд в інше місто, країну або по місту. Можливий обман і невизначеність в таких сферах як робота, фінанси, в якійсь прихованій діяльності. Це можуть бути так само таємні любовні романи та пригоди.

"Є перспектива, що Ви зі своєю коханою людиною або з людиною, з якою у вас присутній тонкий емоційний зв'язок, підете в далеку подорож або переберетеся до нього жити", - підкреслила астролог.

Вона додала, що в липні ситуація на роботі може викликати напругу, однак, у другій половині місяця все може зважитися несподівано або вам зроблять перспективні пропозиції, на які вам варто погодитися. Керівники та підприємці можуть зіткнутися з недобросовісністю співробітників. Якщо пропонуватимуть відрядження - погоджуйтеся. У першій декаді вони будуть трохи складні, а в другій — дуже вдалі.

Найяскравіші зміни очікуються у Дів в особистому житті.

"Що стосується особистого життя, то тут у відносинах буде присутній пристрасть, любов і інтриги, можливі навіть любовні трикутники. У сім'ї ви зможете розраховувати на хороші відносини з дітьми, партнер буде підтримувати ваші починання, надавати турботу або вам доведеться доглядати за кимось. Тим, хто в пошуках любові, вдасться познайомитися з людиною близькою вам по духу, музикантом або творчою особистістю, далеко від дому, в подорожах, ретритах, йозі та різних медичних центрах. Є ймовірність укладення романтичного Союзу на основі спільних інтересів", - повідомила Аріна Артуровна.

Дівам буде супроводжувати удача в фінансах, можливо отримати значні суми або вигоду від спонсорів, друзів, партнерів, коханців. Хобі, пов'язані з домашніми тваринами, медициною, технікою принесе і задоволення, і додатковий дохід.

Небезпеки Вам не загрожують, а ось здоров'ю слід приділити пильну увагу, щоб своєчасно помітити симптоми та уникнути серйозних наслідків. У цьому місяці важливо набратися енергії, стежити за своїм здоров'я, а якщо потрібно – пройти лікування в клініці або санаторіях. Так само проходити відчистки, ретрити, різні медитативні техніки.