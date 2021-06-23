Гороскоп на липень для Близнюків: середина літа принесе нові можливості!

Гороскоп на липень 2021 розповість Близнюкам, які події відбудуться в житті цього знака в середині літа. У яких сферах потрібно проявити обережність, а де можна буде розслабитися.

Прогнозом на липень для Близнюків з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідному знаку).

Липень сприятливий місяць для нових знайомств, спілкування, поїздок, навчання, консультацій. Але можуть бути суперечки, плітки, конфлікти з друзями, родичами, невдачі в поїздках і документах, хейт в соцмережах і публікаціях, судові клопоти.

"Плануючи поїздку у відпустку, відрядження, постарайтеся ретельно перевірити документи, квитки, візи, бронь і т.д., оскільки недоліки, помилки в оформленні можуть зіпсувати вам настрій", - рекомендує астролог.

У липні корисно зайнятися творчістю, а також виступати з презентаціями, придумувати та втілювати в життя онлайн-проекти, йти на мовні курси, розширювати свої можливості в науці або IT сфері.

Якщо для реалізації Ваших ідей потрібна допомога, то зараз напевно знайдеться відповідний експерт (коуч, тренер), і співпраця, колаборація принесе чималий прибуток в майбутньому.

"Можуть бути обмани та неточна інформація з боку, спонсорів, друзів і представників громадських організацій. Ви можете залучити у розв'язання своїх проблем знайомих, друзів, близьких родичів, активно використовуйте свої старі зв'язки та знаходите нові", - попередила Аріна Артуровна.

Доходи очікуйте від партнерства, колаборацій, нерухомості, родичів, різних консультацій, індивідуальних проєктів. Гроші можуть прийти як компенсація, розв'язання юридичного питання на Вашу користь. Ваш партнер по шлюбу або кохана людина теж порадує хорошим заробітком.

Можливі перспективні, робочі та любовні знайомства з людьми старшого віку, більш високого соціального статусу. Цікаві зустрічі можливі й в поїздках. Приділіть час сім'ї, облаштуванню житла, ремонту, іншим домашнім турботам. Схильність до правопорушень може спричинити штрафи, будьте обережні на дорозі.