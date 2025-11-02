Звезда "Холостяка" впервые стала мамой: нежные фото из роддома
Участница романтического реалити "Холостяк-12" Марина Голд поделилась радостной новостью - она впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram.
В своих соцсетях Марина опубликовала серию черно-белых фото из роддома.
На фотографиях - искренние эмоции, поддержка мужа и первые мгновения после рождения дочери.
"24.10.2025 - наша мечта осуществилась", - написала новоиспеченная мама, поделившись самым важным моментом своей жизни.
Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Поклонники сразу засыпали Марину комментариями с поздравлениями и пожеланиями здоровья малышу и родителям.
- Ааааааа, які прекрасні новини! Вітаю вас, красива і неймовірна сімʼя! Хай донечка буде здоровою! А мамусі сил
- Дуже-дуже-дуже рада за вас і бажаю малюкові міцного здоров'я і щоб ви були найщасливішою родиною
- Наше маленьке диво нарешті поруч. Ти розумниця
- Нехай донечка принесе у ваш дім море радості, світла та натхнення
Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Что известно о Марине Голд
Марина Голд родом из Харькова, по специальности - косметолог.
Она впервые заявила о себе в 12 сезоне романтического шоу "Холостяк", который вышел в 2022 году.
Тогда сердце главного героя, актера и предпринимателя Алекса Топольского, пытались завоевать десятки участниц, и Марина дошла до финала.
Девушка не скрывала, что действительно влюбилась в Алекса, однако, как признавалась впоследствии, после проекта поняла - в реальной жизни он оказался совсем другим, чем на экране.
После начала полномасштабной войны Марина переехала в Соединенные Штаты, где встретила свою любовь.
Марина Голд с мужем (фото: instagram.com/marynagold1)
Ее избранник - украинец, который уже много лет живет в Америке.
Через пять месяцев знакомства, в феврале 2025 года, возлюбленный сделал Марине предложение, а уже в апреле они устроили романтическую свадьбу на берегу океана.
