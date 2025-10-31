"Холостяк-14": самые яркие события третьего выпуска и кому Цымбалюк дал розу

В третьем выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк сходил на несколько свиданий и "сбросил маски" с участниц. Он во второй раз подарил девушкам розы, но некоторым из них пришлось покинуть шоу.

Чем запомнился третий выпуск "Холостяка" и кто покинул проект, узнайте в материале РБК-Украина .

Как начался третий выпуск "Холостяка"

Участницы приехали к дому, где их встретил Григорий Решетник. Он вручил приглашение на свидание Насте, Софии и Яне, которым Тарас не дал розу, но решил еще пообщаться. Девушки обрадовались и отправились на встречу.

Девушки приехали в дом (скриншот)

Свидание с Яной, Настей и Софией

Холостяк пригласил участниц на свой спектакль "Основной инстинкт" в Октябрьском дворце, чтобы показать актерскую кухню.

"Профессия тригерила мою вторую половину, была ревность", - объяснил Тарас свое решение раскрыть детали актерской жизни.

София, Яна и Настя (скриншот)

Девушки рассказали о своих профессиях и хобби, чем поразили главного героя и позволили узнать себя лучше.

"Мне нравятся женщины, которые ярко познают жизнь", - отметил Тарас.

Цымбалюк сходил на свидание с Яной, Настей и Софией (скриншот)

Парные этюды

Актер разыграл с участницами несколько этюдов, чтобы проверить, как они могут реагировать на недоразумения в отношениях.

Затем он немного пообщался с Яной отдельно. Она не сдержала слез и призналась, что из-за участия в шоу пропустит выпускной своих учеников.

Яна и Тарас (скриншот)

"Засланные козачки"

На свидание неожиданно пришли подруги Холостяка - Злата Огневич и Наталка Денисенко. Они пообщались с участницами, расспросили их о личной жизни и готовности принять актерскую профессию Тараса.

София в разговоре с актрисой и певицей призналась, что имела двухлетние отношения с японцем, который повесил на нее долги за совместный бизнес.

Потом Денисенко раскрыла свои впечатления Цымбалюку. Она честно сказала, что пока не видит ни одну из них рядом с актером. Однако ей понравились Настя и Яна.

Тарас с Денисенко (скриншот)

Холостяк забрал на разговор Настю. Она заинтриговала историями, которые раскроет позже. Они шутили, что это такая стратегия.

"Мне понравилось, что это не был базовый разговор. Мы могли смеяться над какими-то глупостями", - сказал Тарас, отметив, что почувствовал гармонию.

Настя на свидании с Холостяком (скриншот)

Затем Тарас пригласил на разговор Софию. Девушка заметно волновалась, но разговор быстро перешел в теплое и искреннее русло. Они обсуждали ее волонтерскую деятельность и отношение к детям.

Актер рассказал, что у него есть племянники, которые живут в Грузии, и что сам мечтает о собственных детях. Однако полностью расслабиться Софии не удалось - Холостяк обратил на это внимание, а также на юный возраст девушки.

Девушки посмотрели спектакль и поделились положительными впечатлениями. После этого Тарас вручил розу Насте.

Цымбалюк вручил розу Насте (скриншот)

Женский клуб

Другие участницы прошли первый женский клуб - общение с психологом. Так, каждая из них написала на бумажке, что предпочла бы оставить в прошлом.

Для многих это было непростое испытание. В то же время они смогли поделиться болезненным опытом и отпустить его.

Открытием стало, что Надин пережила буллинг, а Оля оставила боль и обиды на бывшего из-за его нежелания общаться с детьми после лет в браке.

Потом Григорий появился с загадочной коробкой. Внутри Дарья нашла послание от Тараса - записку со словами "Я хочу тебя почувствовать" и повязку. Это вызвало у нее настоящий интерес, но одновременно смущение, ведь она до этих пор не понимала, что Холостяк думает о ней.

Дарья получила записку от Тараса (скриншот)

Скандал на "Холостяке"

После возвращения со спектакля между Софией и другими девушками возник спор. Мол, на камеру она одна, а вне кадра ведет себя агрессивно.

В скандале участвовали владелица бренда купальников Ира и косметолог Оксана. Они обвинили девушку в отношениях со старшим и женатым мужчиной. София собрала чемоданы и покинула шоу.

"Я не хочу участвовать в проекте. Я не окружаю себя настолько негативными людьми", - заявила она.

София Шамия покинула "Холостяк-14" (скриншот)

"Ароматное" свидание

Пока в доме бушевали эмоции, владелица свадебного агентства отправилась на запланированную встречу с Тарасом. Он встретил девушку в романтической атмосфере среди цветов.

Они поговорили и создали духи друг для друга. Актер признался, что запомнил ее аромат во время знакомства.

"Запахи и ароматы играют для меня важную роль", - поделился он.

Свидание Тараса и Дарьи (скриншот)

Свидание продолжилось в ресторане, где пара смогла пообщаться в более уютной атмосфере. Девушка рассказала, почему выбрала профессию свадебного агента.

Тарас поделился, что именно из-за отсутствия семьи создает для себя плотный график. Он стремится создать гармоничные отношения и ради любимой может отказываться от некоторых проектов.

Актер отметил, что на съемочной площадке у него не бывает интрижек. К работе в кадре он подходит профессионально.

После гармоничного вечера Дарья вернулась домой с особым презентом от Холостяка - желанной розой.

Тарас и Дарья в ресторане (скриншот)

Спортивное свидание

Тарас решил сделать девушкам неожиданный сюрприз - с самого утра приехал к дому участниц. Он хотел проверить, кто готов пойти на свидание без всякой подготовки. На решение было всего 30 секунд.

В итоге пошли Ира, Ольга и Виктория, которые провели с Холостяком день в спортивном зале, а потом вместе позавтракали. У фитнес-тренера даже была возможность отдельно поговорить с героем.

Ольга пообщалась с Холостяком (скриншот)

Во время бранча Тарас пригласил Иру на личный разговор, чтобы узнать о ней больше.

Выяснилось, что они уже виделись раньше. Как-то Ира подошла к актеру, и они даже обнялись, хотя сам актер этого не помнил. Они мило поговорили, и Тарас даже взял девушку за руку.

"Она была какая-то нежная, хрупкая", - прокомментировал Холостяк, которому понравился юмор и искренность девушки.

Тарас и Ира уже виделись (скриншот)

Не обошел вниманием актер и Вику, которая подняла тему семьи. Тарас поделился, что его воспитывала старшая сестра, которая старше на 8 лет. В детстве она часто устраивала ему разные приключения, но с годами их отношения стали особенно теплыми - сейчас они очень близки.

Виктория же дала понять, что хочет, чтобы ее видели не только как красивую картинку, а как человека с глубоким внутренним миром.

Виктория поговорила с Тарасом (скриншот)

Свидание завершилось трогательным моментом - вручением розы Ирине. Как выяснилось, комфортнее всего актер чувствовал себя именно с ней.

Ирина получила розу (скриншот)

Церемония роз и тест на откровенность

В рамках выпуска Решетник передал участницам задание от Тараса - показать свою подлинность сквозь фото. Девушки должны были сделать самую откровенную фотографию с первого раза.

Церемония роз проходила именно среди этих фотопортретов в светлом зале. Для важного события каждая участница выбрала стильный наряд в белом цвете.

Во время мероприятия Холостяк узнал о решении Софии покинуть шоу. Она сделала это без предупреждения, что смутило главного героя.

Перед началом вручения роз он также побеседовал с некоторыми участницами, фото которых у него вызывали дополнительные вопросы.

Не получили розу модель Виктория и турагент Николетта.

В итоге в проекте остались:

Дарья Романец

Ирина Пономаренко

Настя Половинкина

Юлия Коренюк

Валерия Жуковская

Юлия Артюх

Оксана Шанюк

Надя Авраменко

Ирина Кулешина

Надин Головчук

Яна Андриенко

Ольга Дзундза

Как Тарас вручал розы (скриншот)