Зірка "Холостяка" вперше стала мамою: ніжні фото з пологового

Неділя 02 листопада 2025 08:49
UA EN RU
Зірка "Холостяка" вперше стала мамою: ніжні фото з пологового Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Марина Голд поділилася радісною новиною - вона вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram.

У своїх соцмережах Марина опублікувала серію чорно-білих фото з пологового будинку.

На світлинах - щирі емоції, підтримка чоловіка й перші миті після народження донечки.

"24.10.2025 - наша мрія здійснилась", - написала новоспечена мама, поділившись найважливішим моментом свого життя.

Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Шанувальники одразу засипали Марину коментарями з привітаннями та побажаннями здоров’я малюкові й батькам.

  • Ааааааа, які прекрасні новини! Вітаю вас, красива і неймовірна сімʼя! Хай донечка буде здоровою! А мамусі сил
  • Дуже-дуже-дуже рада за вас і бажаю малюкові міцного здоров'я і щоб ви були найщасливішою родиною
  • Наше маленьке диво нарешті поруч. Ти розумниця
  • Нехай донечка принесе у ваш дім море радості, світла та натхнення

Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Що відомо про Марину Голд

Марина Голд родом із Харкова, за фахом - косметолог.

Вона вперше заявила про себе у 12 сезоні романтичного шоу “Холостяк”, який вийшов у 2022 році.

Тоді серце головного героя, актора та підприємця Алекса Топольського, намагалися завоювати десятки учасниць, і Марина дійшла до фіналу.

Дівчина не приховувала, що справді закохалася в Алекса, проте, як зізнавалася згодом, після проєкту зрозуміла - у реальному житті він виявився зовсім іншим, ніж на екрані.

Після початку повномасштабної війни Марина переїхала до Сполучених Штатів, де зустріла своє кохання.

Зірка &quot;Холостяка&quot; вперше стала мамою: ніжні фото з пологовогоМарина Голд з чоловіком (фото: instagram.com/marynagold1)

Її обранець - українець, який уже багато років мешкає в Америці.

Через п’ять місяців знайомства, у лютому 2025 року, коханий зробив Марині пропозицію, а вже у квітні вони влаштували романтичне весілля на березі океану.

