Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы

Украина, Четверг 25 декабря 2025 21:59
Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы Фото: первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко (rada gov ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Парламентская рабочая группа по подготовке законов о проведении выборов во время войны впервые соберется в пятницу, 26 декабря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Завтра в 13:00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. Сейчас в состав рабочей группы уже привлечено около 60 человек. Также возможно будут приобщаться люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - отметил он.

Корниенко рассказал, что в рабочую группу входят по два человека от всех парламентских фракций и групп, 10 человек от ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовиков.

По его словам, первое заседание рабочей группы будет состоять из двух больших блоков.

"Первый блок - организационный. Мы поговорим, как мы будем работать дальше. У меня есть идея, в частности, объединиться в тематические подгруппы и в них провести более профессиональные технические обсуждения, а потом на большой группе это все уже обсуждать, финализировать", - пояснил депутат.

Во втором блоке, добавил Корниенко, члены рабочей группы заслушают доклад Центральной избирательной комиссии.

"Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах. И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда надо двигаться", - подчеркнул он.

Корниенко также сообщил, что заседание рабочей группы будет транслироваться в Youtube и соцсетях.

Выборы в Украине

Напомним, проведение президентских и парламентских выборов в Украине во время военного положения сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов РФ. По этой же причине не состоялись и очередные местные выборы, запланированные на 26 октября.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в таком случае избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.

При этом Зеленский заявил, что ожидает предложений от парламента по изменениям в законодательство, ведь Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.

