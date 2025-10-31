Вторая Церемония роз на "Холостяке": с кем распрощался Цымбалюк в новом выпуске
Вторая Церемония роз в третьем выпуске 14 сезона шоу "Холостяк" прошла с особым напряжением. Цымбалюк попрощался сразу с несколькими девушками, а одна из них вообще покинула шоу еще до вручения.
Кто покинул проект в третьем выпуске "Холостяка-14", узнайте в материале РБК-Украина.
Кому Цымбалюк не дал розу в 3 выпуске "Холостяка"
Выпуск был насыщен свиданиями и откровениями. Не обошлось и без громкого скандала, из-за которого София Шамия собрала чемоданы и уехала из дома.
После общения с девушками главный герой решил, кого хочет познавать дальше, а с кем предпочитает распрощаться.
Так, розу не получила турагентка Николетта Бирюкова. Тарасу показалось, что между ними не складывается общение. Он также негативно оценил фотографию, которую девушка сделала в чрезмерно откровенных тонах.
Также не получила розу от Холостяка модель Виктория Крилас. Он отметил, что ее фото не отвечает словам, которые она говорила о себе на свидании.
Какие участницы покинули и остались в шоу "Холостяк-14" (скриншот)
Кто остается в проекте:
- Дарья Романец
- Ирина Пономаренко
- Настя Половинкина
- Юлия Коренюк
- Валерия Жуковская
- Юлия Артюх
- Оксана Шанюк
- Надя Авраменко
- Ирина Кулешина
- Надин Головчук
- Яна Андриенко
- Ольга Дзундза
В следующем выпуске девушек ждет еще больше напряжения, ведь в дом вернется участница-знакомая Тараса - модель Диана Зотова.
Вас также может заинтересовать:
- Бывшая участница "Холостяка" призналась, чем ее поразил Цымбалюк
- Как звезда "Холостяка" ответила хейтерам Цымбалюка
- Ира из "Холостяка" рассекретила правду о появлении на лимузине.