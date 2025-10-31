ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Вторая Церемония роз на "Холостяке": с кем распрощался Цымбалюк в новом выпуске

Пятница 31 октября 2025 23:58
UA EN RU
Вторая Церемония роз на "Холостяке": с кем распрощался Цымбалюк в новом выпуске Цимбалюк не дал розы нескольким участницам (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Вторая Церемония роз в третьем выпуске 14 сезона шоу "Холостяк" прошла с особым напряжением. Цымбалюк попрощался сразу с несколькими девушками, а одна из них вообще покинула шоу еще до вручения.

Кто покинул проект в третьем выпуске "Холостяка-14", узнайте в материале РБК-Украина.

Кому Цымбалюк не дал розу в 3 выпуске "Холостяка"

Выпуск был насыщен свиданиями и откровениями. Не обошлось и без громкого скандала, из-за которого София Шамия собрала чемоданы и уехала из дома.

После общения с девушками главный герой решил, кого хочет познавать дальше, а с кем предпочитает распрощаться.

Так, розу не получила турагентка Николетта Бирюкова. Тарасу показалось, что между ними не складывается общение. Он также негативно оценил фотографию, которую девушка сделала в чрезмерно откровенных тонах.

Также не получила розу от Холостяка модель Виктория Крилас. Он отметил, что ее фото не отвечает словам, которые она говорила о себе на свидании.

Вторая Церемония роз на &quot;Холостяке&quot;: с кем распрощался Цымбалюк в новом выпускеКакие участницы покинули и остались в шоу "Холостяк-14" (скриншот)

Кто остается в проекте:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Яна Андриенко
  • Ольга Дзундза

В следующем выпуске девушек ждет еще больше напряжения, ведь в дом вернется участница-знакомая Тараса - модель Диана Зотова.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине