"Думала, что он так делает с каждой": участница "Холостяка" призналась, чем ее поразил Цымбалюк

Инспектор ГСЧС Наталья, которая ушла из проекта "Холостяк" еще до первой Церемонии роз, поделилась впечатлениями от встречи с Тарасом Цымбалюком. Она прямо сказала, что один поступок актера ее удивил и поразил.

Что участница "Холостяка" рассказала о Цымбалюке

Наталья впервые увидела Тараса на съемках сериала, которые происходили в части, это она работает. И на проект она пошла исключительно потому, что его героем стал именно он.

Впрочем, Наталья осознавала факт конкуренции, ведь за сердце Цымбалюка пришли соревноваться сразу 25 девушек. Но именно ее Тарас лично провел в зал с другими участницами после щемящего знакомства.

"Я понимала, что прихожу не одна и что я не из категории "модельных" участниц. Поэтому ожидала просто корректного, вежливого первого контакта, без особых жестов внимания. Но меня действительно удивило то, что он лично провел меня в гостиную, где уже были другие девушки", - призналась инспектор.

Наталья и Цымбалюк (фото: пресс-служба)

"Сначала я думала, что он так делает с каждой, но когда в перерывах участницы сами начали спрашивать: "А чего он тебя провел?", стало понятно, что это было только в отношении меня. И это был момент, когда я впервые подумала: "Возможно, я здесь не совсем случайно", - добавила она.

На проекте, призналась Наталья, она не запрещала себе мечтать. Она представляла себя в финале, но решила уйти из проекта, ведь переживала потерю коллег-спасателей, которые погибли во время одной из ракетных атак.

"Уже сам факт, что я туда попала, для меня был победой. Честно говоря я была уверена, что попасть на первую вечеринку - почти из разряда фантастики", - сказала участница и отметила, что не жалеет о своем решении уйти из реалити.