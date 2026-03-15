Никакого компромисса: Украина объявила бойкот церемонии закрытия Паралимпиады-2026

10:47 15.03.2026 Вс
Будет ли украинский флаг рядом с символами агрессоров на последних торжествах Игр
aimg Андрей Костенко
Сборная Украины на Паралимпиаде (фото: НПК Украины)

Национальная сборная Украины будет бойкотировать официальную церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Это решение стало продолжением протеста против допуска к соревнованиям команд из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.

Читайте также: Драма на последних метрах: Украина выгрызла первую медаль в лыжных гонках на Играх-2026

Решение Украины и шаги организаторов

В Национальном паралимпийском комитете Украины (НПК) подтвердили, что украинская делегация не будет участвовать в торжествах из-за присутствия на мероприятиях представителей РФ и РБ. Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил атлетам из этих стран выступать под национальной символикой, что вызвало волну возмущения в украинском спортивном сообществе.

Напомним, что на старте Паралимпиады Украина так же в полном составе проигнорировала церемонию открытия. Тогда инициативу Киева поддержали представители еще 15 стран, которые также не посетили мероприятие.

Несмотря на протесты украинской стороны, организаторы вынесли флаг нашего государства во время церемонии. Подобный шаг не исключен и на последних торжествах Игр, которые начнутся сегодня, 15 марта в 21:30 по киевскому времени.

"Позиция на 100% понятна"

Накануне финального дня украинский паралижник Григорий Вовчинский отметил, что позиция команды является единодушной.

"Я думаю, что позиция наша на 100% понятна. Нет слов от того, что здесь происходило. Как здесь могут быть страны, которые продолжают войну в Украине? Радость только в том, что нас поддерживает большинство мира. Мое личное желание: я не хочу, чтобы рядом были спортсмены из стран-убийц", - заявил титулованный атлет в комментарии "Суспільному Спорт".

Выступление Украины

Несмотря на сложнейшую психологическую атмосферу и протесты, украинские паралимпийцы продемонстрировали высокие результаты. Перед завершением Игр в активе "сине-желтых" 17 наград:

  • 3 золотые медали
  • 7 серебряных
  • 7 бронзовых

В неофициальном медальном зачете сборная Украины сейчас занимает седьмую строчку. Напомним, что самым результативным для команды стал седьмой день соревнований, когда украинцы завоевали сразу 6 медалей в парабиатлоне.

В воскресенье, 15 марта, состоятся финалы в трех видах спорта. Украина будет иметь представительство в двух из них. Больше всего "сине-желтых" паралимпийцев будут выступать в паралыжных гонках - 17 спортсменов, тогда как Максим Гелюта будет соревноваться в парагорнолыжном спорте.

Ранее мы сообщили, что семью украинского чемпиона не пустили на арену Паралимпиады из-за флага.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
