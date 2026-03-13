6 наград за один день: Украина на Паралимпиаде-2026 выдала самое урожайное выступление

17:04 13.03.2026 Пт
Украинские парабиатлонисты устроили настоящую охоту за наградами
aimg Андрей Костенко
6 наград за один день: Украина на Паралимпиаде-2026 выдала самое урожайное выступление Александра Кононова и Ирина Буй (фото: НПК Украины)

Седьмой соревновательный день зимней Паралимпиады-2026 стал для национальной сборной Украины самым продуктивным по количеству завоеванных наград. В пятницу, 13 марта, отечественные атлеты шесть раз поднимались на призовой подиум, продемонстрировав один из лучших командных результатов на Играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты соревнований.

Читайте также: Скандал на Паралимпиаде: семью украинского чемпиона не пустили на арену из-за флага

Биатлонный триллер: 0,2 секунды до победы

Основной медальный вклад сделали представители парабиатлона в дисциплине спринт-персьют. Наиболее драматичной стала гонка с участием Григория Вовчинского (класс стоя). Украинец идеально отработал на огневых рубежах и лидировал до последних метров, однако в финишном створе уступил китайцу Цай Цзяюню невероятные 0,2 секунды.

Аналогичная напряженная борьба шла и в других категориях.

Тарас Радь (класс сидя) завоевал свою третью личную награду на этих Играх, установив уникальное достижение - теперь в его активе полный комплект медалей разного достоинства.

Ирина Буй и Александра Кононова (класс стоя) сумели оформить двойной выход на пьедестал, получив соответственно "серебро" и "бронзу".

Также двойной успех праздновали Александр Казик ("серебро") и Анатолий Ковалевский ("бронза") в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения.

Ситуация в медальном зачете

Благодаря сегодняшнему "медальному дождю" Украина существенно нарастила общее количество наград - теперь их 16. Это позволяет нашей команде удерживать 4-е место по общему количеству призовых мест.

Впрочем, из-за отсутствия золотых побед в сегодняшней программе, в неофициальном зачете (по качеству металла) Украина пока занимает лишь 7-е место.

Медальный зачет по состоянию на 13 марта (топ-5 и Украина)

  1. Китай - 12 "золота" + 9 "серебра" + 12 "бронзы" = 33 медали
  2. США - 9 + 5 + 5 = 19
  3. Италия - 6 + 7 + 1 = 14
  4. Австрия - 6 + 1 + 4 = 11
  5. Франция - 4 + 4 + 3 = 11
  • ...7. Украина - 3 + 6 + 7 = 16

Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.

