Бойкот Паралимпиады-2026 расширяется: еще три страны отказались от церемонии открытия
Дипломатический фронт вокруг зимних Паралимпийских игр в Италии продолжает расти. Еще три страны официально объявили о бойкоте церемонии открытия в знак протеста против возвращения российской и белорусской символики в мировой спорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Это символы войны"
Сибига сообщил, что официальные представители Австрии, Румынии и Великобритании не появятся на трибунах во время торжественного открытия Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. По его словам, по состоянию на сейчас игнорировать мероприятие решили уже 14 стран и Европейский Союз.
"Мы благодарны партнерам за морально взвешенную позицию. Это не просто флаги - это символы войны, которая унесла жизни по меньшей мере 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушила 800 спортивных объектов и вызвала сотни тысяч военных преступлений. Мы настоятельно призываем все страны воздержаться от направления своих представителей на церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и спортивному "отбеливанию", - подчеркнул глава МИД.
Отметим, что кроме Австрии, Румынии и Великобритании, бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026 уже поддержали Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва и Германия.
Реакция на решение МПК
Конфликт разгорелся после решения Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить шести россиянам и четырем белорусам выступать под национальными флагами.
В отличие от предыдущих турниров, где они имели нейтральный статус, на этот раз атлетам разрешили использовать государственную символику и слушать гимны на церемониях награждения.
В то же время МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины в международно признанных границах.
Украина на Паралимпиаде-2026: что известно
Несмотря на дипломатический протест, украинская сборная выйдет на старты Паралимпиады которая пройдет в Италии с 6 по 15 марта. В этом году нашу страну будет представлять рекордное количество участников - 35 человек (25 паралимпийцев и 10 гайдов).
Официальный транслятор Игр в Украине - "Суспільне" - объявил, что не будет показывать церемонию открытия. Но все выступления украинских спортсменов будут доступны для просмотра вживую.
Ранее мы писали, что история со "шлемом памяти" Гераскевича получила продолжение, несмотря на решение МОК.