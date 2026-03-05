Бойкот Паралимпиады-2026 расширяется: еще три страны отказались от церемонии открытия

Дипломатический фронт вокруг зимних Паралимпийских игр в Италии продолжает расти. Еще три страны официально объявили о бойкоте церемонии открытия в знак протеста против возвращения российской и белорусской символики в мировой спорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Это символы войны"

Сибига сообщил, что официальные представители Австрии, Румынии и Великобритании не появятся на трибунах во время торжественного открытия Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. По его словам, по состоянию на сейчас игнорировать мероприятие решили уже 14 стран и Европейский Союз.

"Мы благодарны партнерам за морально взвешенную позицию. Это не просто флаги - это символы войны, которая унесла жизни по меньшей мере 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушила 800 спортивных объектов и вызвала сотни тысяч военных преступлений. Мы настоятельно призываем все страны воздержаться от направления своих представителей на церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и спортивному "отбеливанию", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, что кроме Австрии, Румынии и Великобритании, бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026 уже поддержали Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва и Германия.

Реакция на решение МПК

Конфликт разгорелся после решения Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить шести россиянам и четырем белорусам выступать под национальными флагами.

В отличие от предыдущих турниров, где они имели нейтральный статус, на этот раз атлетам разрешили использовать государственную символику и слушать гимны на церемониях награждения.

В то же время МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины в международно признанных границах.

Украина на Паралимпиаде-2026: что известно

Несмотря на дипломатический протест, украинская сборная выйдет на старты Паралимпиады которая пройдет в Италии с 6 по 15 марта. В этом году нашу страну будет представлять рекордное количество участников - 35 человек (25 паралимпийцев и 10 гайдов).

Официальный транслятор Игр в Украине - "Суспільне" - объявил, что не будет показывать церемонию открытия. Но все выступления украинских спортсменов будут доступны для просмотра вживую.