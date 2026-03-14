Драма на последних метрах: Украина выгрызла первую медаль в лыжных гонках на Играх-2026

Сборная Украины завоевала дебютную награду в паралижных гонках на Играх-2026. "Сине-желтые" заняли второе место в смешанной эстафете, а в открытой гонке остановились в шаге от подиума, проиграв мгновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина завоевала серебро в смешанной эстафете

На Паралимпийских играх-2026 состоялись соревнования по смешанной эстафете в паралижных гонках.

В гонке приняли участие десять национальных команд, среди которых была и сборная Украины.

Украинскую команду представляли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко.

Каждый участник должен был преодолеть дистанцию 2,5 км, после чего передать эстафету следующему спортсмену.

Первый этап для Украины провел Павел Баль. Он удерживался в борьбе за призовые позиции и передал эстафету третьим, уступив представителю Германии 25,1 секунды.

На втором этапе выступил Тарас Радь. Украинец сумел ликвидировать отставание от лидеров и даже вывести команду на первое место, создав отрыв в 29 секунд от ближайшего преследователя.

Александра Кононова на третьем отрезке дистанции сохранила лидерство для Украины.

Завершала гонку Людмила Ляшенко, которая после половины своего этапа оставалась первой, однако на заключительных метрах дистанции упустила победу и финишировала второй.

Результаты смешанной эстафеты

Паралимпиада-2026. Паралижные гонки (смешанная эстафета)

США - 23:24.2 Украина - +12.5 Китай - +32.3

Эта награда стала для Украины первой на Паралимпиаде-2026 в паралимпийском спорте.

До этого украинские спортсмены поднимались на подиум только в соревнованиях по парабиатлону.

Украинцы едва не получили еще одну медаль в эстафете

Также на Играх состоялась открытая эстафета по паралижным гонкам, в которой выступили 12 команд.

Формат гонки предусматривал участие спортсменов всех трех классов - сидя, стоя и с нарушением зрения.

Украину в этой дисциплине представляли Дмитрий Суярко, Василий Кравчук, Григорий Вовчинский и Серафим Драгун.

Суярко на стартовом этапе показал лучший результат и передал эстафету Кравчуку на первой позиции.

Однако на своем отрезке Кравчук потерял несколько мест и передал эстафету Вовчинскому уже пятым.

Григорий Вовчинский сумел улучшить позицию команды, подняв ее на четвертое место перед заключительным этапом.

Серафим Драгун до последних метров дистанции боролся за бронзовую медаль, но проиграл норвежскому спортсмену лишь две десятые секунды.

Результаты открытой эстафеты

Паралимпиада-2026. Паралижные гонки (открытая эстафета)