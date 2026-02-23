Это окончательно: россияне выступят под своим флагом на Играх-2026, несмотря на жесткое сопротивление

Международный паралимпийский комитет официально подтвердил участие представителей РФ и Беларуси под национальной символикой на Играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решение Генеральной ассамблеи МПК является окончательным

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс во время пресс-конференции в Милане подтвердил, что 10 атлетов из России и Беларуси получат право выступать на Паралимпиаде-2026 под своими флагами.

По его словам, решение Генеральной ассамблеи МПК является окончательным и не подлежит отмене:

"Мы очень демократическая организация. Этот вопрос выносили на различные слушания Генеральной ассамблеи в 2022, 2023 и 2025 годах, и каждый раз, когда Генеральная ассамблея принимала решение, мы придерживались его... Это решение не могут отменить ни советом, ни я", - заявил Парсонс.

Украина будет полностью бойкотировать церемонию открытия

Из-за присутствия атлетов из России и Беларуси Национальный паралимпийский комитет Украины объявил о полном бойкоте церемонии открытия игр.

Команда все же будет участвовать в соревнованиях и будет бороться за 79 комплектов наград.

"По разным причинам Национальные паралимпийские комитеты могут решить не участвовать в церемонии открытия. Мы настоятельно призываем их присутствовать на ней", - отметил президент МПК.

"По нашему мнению, церемония открытия не должна быть политизированной, но мы уважаем и понимаем разные взгляды. Если они не хотят участвовать, нам жаль, но мы уважаем это. Мы не введем никаких санкций в отношении этого", - добавил Парсонс.

Поддержка бойкота другими странами

Решение Украины поддержал Чешский паралимпийский комитет, а также некоторые польские чиновники объявили, что не будут участвовать в торжественной части открытия.

Парсонс подчеркнул, что организация обязана заботиться о правах спортсменов и создать им оптимальные условия для выступления, даже если это вызывает политические дискуссии.

"Мы ведем диалог с итальянским правительством и осознаем, что некоторые чиновники Италии публично заявили о том, что им не нравится это решение. Но его приняли около пяти месяцев назад", - рассказал Эндрю Парсонс.

"Идея решения заключалась в том, чтобы защитить спортсменов, чтобы они могли иметь лучшие условия для соревнований... Могли получить лучший опыт и послать миру месседж, который они хотят", - отметил президент МПК.

Когда состоятся Игры

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Во время соревнований будет разыграно 79 комплектов наград.