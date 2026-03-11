Скандал на Паралимпиаде: семью украинского чемпиона не пустили на арену из-за флага

Семью украинского биатлониста Тараса Радя не пустили на Паралимпиаду из-за флага Украины. Его матери сказали убрать его, приравняв к российской и белорусской символике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью матери спортсмена Equalympic, заявление Национального паралимпийского комитета и публикацию главы МИД Андрея Сибиги.

"Придя на стадион, мы очень разочаровались, потому что при входе нам сказали оставить всю нашу национальную символику: эти замечательные платки, которые символизируют нашу несокрушимость и стойкость, и эти флаги. Было запрещено взять нам на трибуну, чтобы поддержать наших спортсменов", - рассказала мать спортсмена.

Она отметила, что на входе ее попросили сложить все в боксы, не объяснив при этом, на основании чего принято такое решение.

"Просто сказали: "Украина, Россия и Беларусь - никакой символики", - сказала женщина.

Такого негатива на Играх еще не было

В заявлении Национального паралимпийского комитета отмечается, что команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Игр.

"Никогда наша команда и руководители штаба команды не испытывали таких открыто негативных проявлений и даже препятствий по отношению к украинцам как представителям национального паралимпийского комитета, который является одним из лидеров по развитию паралимпийского движения и по результатам в паралимпийских видах спорта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что последние события показали, что эти проявления имеют систематический характер и приобретают "критический и позорный характер" по отношению и к команде, и к ее членам.

Реакция МИД и Минспорта Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Матвей Бедный сделали совместное заявление о недопустимой дискриминации Украины на Паралимпийских играх-2026

В частности, это касается заявления о дискриминационном, пренебрежительном и недопустимом отношении к национальной сборной Украины и украинских болельщиков на Играх.

"Международный паралимпийский комитет не только допустил запятнанные кровью российские и белорусские флаги, но и пытается запретить украинскую символику и даже желто-голубые цвета", - сказано в заявлении.

МИД и Минспорта Украины осудили полное пренебрежение МПК к Украине и украинским спортсменам.

"Решение Комитета открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины является аморальным и противоречит всем принципам Олимпизма и нормам человечности. Будущие поколения назовут эти решения так, как они этого заслуживают: позор", - говорится в заявлении.

Что известно о Тарасе Раде

26-летний парабиатлонист и лыжник. Родился на Тернопольщине.

Занимался спортом с детства. В 14 лет после травмы и заражения ему ампутировали ногу ниже колена. Несмотря на это, спортсмен вернулся в спорт и впоследствии стал одним из лидеров паралимпийской сборной Украины.

Радь - чемпион зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане (биатлон, 12,5 км сидя). Тогда в 18 лет он был самым молодым спортсменом сборной Украины на Играх.

На Паралимпиаде-2022 в Пекине получил три медали - два "серебра" и "бронзу". Также является многократным призером чемпионатов мира и Украины.